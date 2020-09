Au cours du mois prochain, nous donnerons aux lecteurs de . la chance de gagner le dernier MacBook Pro d’Apple afin de célébrer le lancement du nouveau chargeur USB-C Omega 200W et 100W GaN de Chargeasap.

Rendez-vous ci-dessous pour entrer maintenant et pour voir de plus près le nouveau chargeur Omega:

Omega: le premier et le plus petit chargeur USB-C GaN 200 W et 100 W au monde

Après 8 campagnes de financement participatif réussies, Chargeasap lance son nouveau chargeur Omega, le premier et le plus petit chargeur GaN USB-C au monde disponible en modèles 200W et 100W. Pesant à peine 220 g et plus petit qu’une carte de crédit, l’Omega est capable de charger jusqu’à 4 appareils simultanément, y compris jusqu’à deux MacBook Pro à pleine vitesse avec ses ports USB-C de 100 W et ses ports USB-A de 22,5 W avec QuickCharge 3.0 .

Les chargeurs Omega incluent la technologie GaN de 2e génération qui améliore la chaleur et la distribution d’énergie imprécise de certains chargeurs GaN de 1ère génération. Les broches pliables à 180 ° d’Omega Sports, en instance de brevet, facilitent au maximum le branchement de l’unité. Il comprend également des connecteurs pour les États-Unis, l’UA, l’UE et le Royaume-Uni, ce qui permet une compatibilité mondiale dans plus de 200 pays.

Vous pouvez commander le nouveau chargeur Omega pour jusqu’à 55% de réduction sur la vente au détail maintenant sur Kickstarter.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner un MacBook Pro (13 ″, 2020, base), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de Chargeasap et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez la société sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 septembre 2020. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous regardez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option pour entrer, cliquez ici.

Concours Apple 2020 MacBook Pro

