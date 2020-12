Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Geoff Keighley continue de révéler de nouvelles exclusivités intéressantes en avant-première de l’un des événements les plus médiatiques du monde des joueurs, tels que The Game Awards. Récemment, la nouvelle a été publiée que le principal présentateur du gala serait Spider-Man, c’est-à-dire lui-même Tom Holland, mais vient maintenant l’annonce que deux autres super-héroïnes rejoindront le gala de remise des prix, ni plus ni moins que Wonder Woman et Captain Marvel.

Jeudi prochain, nous sommes ravis d’accueillir @GalGadot, la star du prochain @WonderWomanFilm, en tant que présentateur @thegameawards #TheGameAwards Streaming Live le 10 décembre. Pic.twitter.com/PgjEgvFPpw – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 3 décembre 2020

Jeudi prochain, nous sommes ravis d’accueillir @brielarson à #TheGameAwards en tant que présentateur pour célébrer l’année dans les jeux vidéo! Ne manquez pas le livestream mondial gratuit à https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/IMKetXcJfL – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 décembre 2020

Bien que les deux appartiennent à des univers cinématographiques différents (DC et Marvel), l’amitié entre les deux actrices a toujours été assez agréable, se produisant ensemble aux Oscars pour prononcer un court discours à toutes les femmes de l’industrie. . La présence des deux personnalités donne une connotation encore plus grande à l’événement des Games Awards, ayant parmi ses invités des lauréats d’Oscar tels que Brie larson, qui a remporté l’Oscar en 2016 pour sa performance dans “La chambre”.

Mais Larson n’est pas étrangère aux jeux vidéo et l’actrice adore jouer pendant son temps libre, il y a même des gameplays où Larson nous montre son île d’Animal Crossing: New Horizons, va-t-elle remettre un prix sur ce jeu?

N’oubliez pas que les Game Awards auront lieu le 11 décembre, diffusés en ligne simultanément depuis les villes de Londres, Tokyo et Los Angeles. Nous devons encore attendre l’annonce des différentes personnalités qui se joindront à la cérémonie de remise des prix, donc en cas de nouvelles à ce sujet et d’autres problèmes, nous vous tiendrons au courant de Tarreo.com

