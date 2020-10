Profitez-en pour ajouter à votre panier maintenant et achetez le 11 novembre.

Écrit par JuanMi Guirado

Il en reste moins pour l’arrivée de 11/11 et Black Friday, et AliExpress Plaza veut dépasser tous les magasins avec une poignée d’offres dans toutes les catégories.

Aujourd’hui, nous vous proposons un autre lot de réductions dont vous ou votre proche pourriez avoir besoin.

Le mois d’octobre se termine et avec lui viennent de nombreuses ventes dans la technologie, la mode, la maison, le sport, etc.

Nous avons fait un sélection de 11 produits que nous espérons est à votre goût. Leurs prix, bien sûr, ont chuté de façon spectaculaire, et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un possibilité de mettre la main sur tout le monde et chacun d’eux.

N’oubliez pas d’ajouter vos produits au panier aujourd’hui et acheter le 11 novembre. Vous pouvez donc profiter de ces super rabais que nous vous présentons.

Produits à prix réduit sur AliExpress Plaza

realme 7 Pro

Préparez-vous pour la nouvelle ère de la connectivité mobile. Ce realme 7 Pro est une révolution dans le milieu de gamme, avec l’arrivée de la 5G à un prix ridicule.

Un terminal qui est présenté avec un puissant Snapdragon 720G, un immense panel de 6,4 pouces de type Super Amoled, résolution Full HD + et un soda 120 Hz, batterie 4500 mAh et charge rapide à 65W, son Dolby Atmos et une caméra quadruple 64 mégapixels avec lequel étonner le vôtre.

Ne doutez pas que pour ce prix vous le verrez rarement.

Coupon: REALME50

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

L’un des comprimés les plus solvants et qui peut pour rivaliser avec l’iPad (2019), mais avec Android, ce sont ses tripes.

Cette Galaxy Tab A arrive avec 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne (extensible), c’est la version WiFi avec 7,5 mm d’épaisseur uniquement, un son 3D dynamique (double haut-parleur) et un conception monocoque en métal très simple mais en même temps impressionnant.

le sien Résolution de 1 920 x 1 200 pixels Il vous permettra de visualiser vos séries, films et vidéos préférés avec une qualité incroyable.

le sien Batterie de 6150 mAh cela rendra vos journées d’utilisation de cette tablette infinies.

Coupon: 11112020ES12

Apple Watch SE

Le nouveau bijou d’Apple dans la section des smartwatches. Non content de dominer le marché de la smartwatch haut de gamme avec son Apple Watch, il a récemment présenté cette Watch SE, une édition spéciale, un peu moins chère, qui vient combler une lacune de qualité dans la gamme de montres milieu de gamme aujourd’hui.

Cette Watch SE arrive pour donner plus de couleur à sa gamme de smartwatches avec des capteurs avancés, un design identique à la Watch Series 6, avec puce double cœur S5 SiP et détection de chute.

Il est submersible jusqu’à 50 mètres profondeur, journal d’activité, qualité du sommeil, votre fréquence cardiaque et détection de la pollution sonore.

Et aujourd’hui avec une réduction.

Coupon: une fois30

Vélo spinning ALPINE 6000

Vélo de spinning ALPINE avec un Volant 10kg, parfait pour se mettre en forme dans le salon.

Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré et d’un ordinateur de bord pour enregistrer toutes vos activités sur le vélo. Apparence futuriste et couleurs vives, vous apprécierez l’exercice plus que jamais à la maison.

Coupon: une fois20

TP-LINK Deco E4 (paquet de 3)

Le WiFi n’atteint pas votre chambre, ni le salon? Ce système de Points d’accès double bande AC1200 est ce que vous cherchiez.

Il s’agit d’un pack de 3 points pour couvrir un total de 370 m², avec commande vocale (compatible avec Alexa) et évitez ainsi les zones mortes à la maison ou au bureau.

Vous obtiendrez une stabilité, rapide et sans interruption jusqu’à 1167 Mbps. Ce pack crée un réseau unifié avec un seul SSID, mais avec 3 unités, le réseau se développe considérablement.

Coupon: 11112020ES10

Purificateur d’air Philips AC2887 / 10

Nous ne sommes pas conscients de la saleté que nous avons à la maison tant que nous ne l’avons pas nettoyée. Avec ce purificateur d’air vous supprimerez 99,97% de toutes les particules qui est suspendu dans l’air de votre maison avec pratiquement aucun bruit et en un temps record.

Vous pouvez assainir l’air d’un espace d’environ 79 m² en 3 modes différents: général, pour les allergènes et pour les bactéries-virus.

Son design aérodynamique permet de collecter tout l’air qui l’entoure et de renouveler en quelques minutes votre environnement sans impuretés.

Les filtres ils sont généralement changés une fois par an, mais cela dépend de votre maison et du nombre de fois où vous l’avez.

Coupon: une fois20

Matelas en mousse viscoélastique PIKOLIN Sigeo

Profitez du bien-être de votre nouveau matelas PIKOLIN. Rénovez complètement votre lit et vous améliorez ces nuits blanches grâce à votre matelas.

Ce PIKOLIN viscoélastique est réalisé avec les meilleurs matériaux, vous ressentirez le plus grand confort et fermeté jour après jour. Il a un Épaisseur 22cm et vous l’avez disponible dans des tailles infinies, pour tous les types de lits.

De plus, profitez de la sécurité et de la propreté grâce à la triple barrière, avec laquelle vous aurez une protection hygiénique maximale contre acariens, bactéries et champignons.

Coupon: une fois20

Samsung TU8502 – Smart TV 50/55/65 ″

Il est temps de renouveler cet ancien téléviseur, et quoi de mieux que de le faire aujourd’hui et avec l’un de ces modèles Samsung.

C’est une télévision intelligente avec le Puce graphique Crystal UHD et résolution 4K. Son design sans frontières se prolongera dans le vrai cinéma.

Avec Dual LED, il est possible d’automatiser meilleure correspondance des couleurs pour chaque scène. Et merci à HDR amélioré vous apprécierez ces zones plus sombres d’une scène qui ne vous permettaient pas de voir pleinement tout ce qui s’y passait.

Et étant Smart TV, vous aurez toutes sortes d’applications pour profiter YouTube, Disney +, Netflix ou Prime Video, entre autres.

Coupon: une fois30

CHUWI HeroBook Pro

Cherchez-vous un ordinateur portable au télétravail et que cela ne vous coûte pas un bras et une jambe? Ce CHUWI HeroBook Pro est parfait pour vous.

Un ordinateur portable léger, petit et mince avec tout ce dont vous avez besoin. Monter un Processeur Intel Gemini Lake N4000 dual-core, avec Windows 10 installé, 8 Go de RAM LPDDR4 et 256 Go de mémoire SSD M.2 (extensible).

Votre écran Résolution IPS et FullHD de 14,1 pouces ne vous laissera manquer aucun détail. Son clavier occupe toute la base, à l’exception du pavé tactile avec lequel vous pouvez profiter de divers gestes programmés pour faciliter l’utilisation de certaines applications au quotidien.

Coupon: une fois30

Monix Titan Rock

Jeu de 3 casseroles de la célèbre firme Monix avec une grande remise. Il est fabriqué en aluminium forgé antiadhésif, compatible avec le gaz, la vitrocéramique et même l’induction.

Avoir particules de titane réparti sur toute la surface avec finition en pierre.

Coupon: MONIX8

Et jusqu’à présent les offres exceptionnelles du mois d’octobre. Très vite nous reviendrons avec plus de réductions sur AliExpress Plaza pour votre plaisir.

11/11 (Journée des célibataires) arrive bientôt et nous en aurons beaucoup plus d’offres disponibles qui vous intéressera (que vous soyez célibataire ou non).