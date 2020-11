3 nouveaux jeux sont ajoutés au service à partir d’aujourd’hui

Xbox Game Pass continue de croître et à partir d’aujourd’hui, nous avons déjà 3 nouveaux jeux disponibles dans le service qui sera ajouté à la fois à la variante pour PC et à celle des consoles et Android. Xbox Game Pass nous propose un catalogue de plus de 100 jeux afin que nous puissions en profiter depuis notre Xbox, via le cloud sur Android ou sur PC, même conjointement si nous avons l’abonnement Game Pass Ultimate.

À partir d’aujourd’hui, nous pouvons déjà jouer à trois nouveaux jeux sur Xbox Game Pass, parmi lesquels se distingue le remaster de l’un des Final Fantasy les plus aimés de la communauté et qui est souvent resté dans l’ombre de la tranche précédente, considérée comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Final Fantasy VIII Remastered a été lancé relativement récemment, mais si nous ne l’avons pas acheté en espérant une réduction, nous avons de la chance, puisque nous pouvons y jouer à partir d’aujourd’hui grâce au Xbox Game Pass.

La liste des trois nouveaux jeux Xbox Game Pass et des plateformes sur lesquelles ils sont disponibles est la suivante:

Final Fantasy VIII Remastered: Xbox Game Pass pour console et PC. Gonnar 2: Xbox Game Pass pour Android. Streets of Rogue: Xbox Game Pass pour PC.

Faire ce que nous faisons de mieux (ajouter des jeux) pic.twitter.com/Qql6AmaCZo – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 12 novembre 2020

Comme d’habitude, nous sommes sûrement à quelques jours de l’annonce des jeux qui arriveront à la fin du mois. Bien que pour le moment nous ayons déjà des jeux EA Play sur Xbox Game Pass, qui accompagnent grandement le lancement de la Xbox Series X et d’autres titres tels que Gears Tactics, qui est sorti du service.

