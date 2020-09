Une fuite de brevet nous a permis de découvrir que Nintendo envisageait déjà l’idée de lancer une console hybride à l’époque de GameCube, une console que beaucoup de nos lecteurs sauront directement concurrencer la Xbox et la PS2.

En termes de puissance brute, GameCube était bien au-dessus de la PS2Il suffit de voir les versions de Resident Evil 4 d’une console à l’autre pour s’en rendre compte sans entrer dans les complexités techniques, même si elle n’a pas pu vaincre la Xbox, une console qui était la plus puissante de sa génération, à tel point qu’elle le pouvait déplacer des jeux du calibre de DOOM III et Half Life 2.

L’idée que Nintendo envisageait était de concevoir un GameCube portable qui pourrait se connecter sans problème à un téléviseur. Pour cela un quai serait utilisé, c’est-à-dire une base de connexion où l’on pourrait également brancher des boutons de commande et des cartes mémoire. Ça a l’air familier, non? Comme vous pouvez le voir, nous n’avons pas exagéré lorsque nous avons dit que le concept était le même que celui de Nintendo Switch.

On ne sait pas ce qui a conduit le grand N à abandonner cette idée, même s’il est clair que ils l’ont sauvée partiellement avec Wii U, une console qui avait des commandes très particulières dont le design rappelle, en fait, la Nintendo Switch.

Tout cela est très intéressant, mais il y a encore plus. Cette information comprend également une référence claire à quelque chose appelé «Tako», qui en japonais est utilisé pour désigner la pieuvre, et qui dans le cas de Nintendo était le nom de code d’une console puissante avec laquelle la société japonaise voulait concurrencer la Xbox 360 et la PS3.

Qu’est-ce que cela nous dit? Eh bien, très simple, que le grand N considérait non seulement un GameCube hybride (portable et de bureau), mais envisageait également la possibilité de développer une console bien plus puissante que la Wii, un système qui a fini par devenir un énorme succès commercial grâce à la nouvelle façon de jouer que Nintendo a introduite avec lui, mais qui était loin derrière la Xbox 360 et la PS3 en termes de puissance brute.

Selon les dernières rumeurs, le grand N veut se lancer une version améliorée de Nintendo Switch, plus puissant et capable de redimensionner les jeux en 4K. On ne sait pas quelles surprises il nous réserve sur le long terme, mais je pense que je ne suis pas le seul à souhaiter voir une console à la hauteur, en termes de puissance, de ce que la GameCube représentait à l’époque.