Près de 13 ans se sont écoulés depuis que le premier Drawn to Life est arrivé sur Nintendo DS et a permis aux joueurs du monde entier (Raposa) de laisser libre cours à leur créativité; et 10 ans depuis que sa suite a mis fin à l’histoire, c’est ce que nous pensions. Maintenant, au milieu de 2020, Dessiné à la vie: deux royaumes continue avec l’histoire quelques années plus tard et, depuis le gameplay qu’il propose est assez différent de ses deux prédécesseurs, nous vous proposons maintenant une nouvelle vidéo dans laquelle nous nous montrons à quoi ressemble l’aventure qui nous emmène à parcourir les deux mondes. Tous très “wapo”!

Voici le gameplay de Drawn to Life: Two Realms

Dans Drawn to Life: Deux Ralms Il y a une grande série de changements par rapport aux deux versions précédentes, à commencer par la vue dans laquelle les environnements qui font partie du jeu sont affichés. De plus, puisque cette fois le gameplay est également différent, nous vous apportons un gameplay d’une durée d’environ 50 minutes dans lequel nous pouvons voir ce qui est cuisiné par les deux mondes. Ainsi, nous devons surmonter une série de défis un peu plus courts, mais aussi explorer les deux villes, en même temps que nous nous réservons un peu de temps pour dessiner (totalement optionnel) certains des éléments qui font partie du scénario. Qu’avons-nous mis sur l’affiche du restaurant de la ville de la Raposa?

De cette façon, bien que Drawn to Life: Two Realms soit très différent des deux précédents jeux DS (et aussi de la livraison qui est arrivée sur Nintendo Wii), nous pouvons maintenant savoir ce qui est arrivé à certains personnages aussi aimés que Jowe, Mari ou Mike Et vous, êtes-vous prêt à vous réchauffer la tête pour pouvoir surmonter les différentes énigmes auxquelles le nouveau livre d’imagination nous donne accès?

