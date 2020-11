Après plusieurs allées et venues, le lancement de la renaissance comme Immortels Fenyx Rising c’est juste au coin de la rue. Et pendant tout ce temps, nous vous avons montré leurs plans pour l’avenir (DLC) et même divers courts métrages d’animation annonçant de futurs croisements avec des franchises bien-aimées telles que Adventure Time. Cependant, nous ne vous avons apporté aucun gameplay, du moins jusqu’à présent …

Et est-ce que le portail GameXplain, spécialisé dans les comparaisons, a partagé quelques nouvelles vidéos du titre d’Ubisoft Immortals Fenyx Rising, qui n’ont pas de déchets. Le premier, un gameplay 20 minutes qui nous montrent le jeu fonctionnant sur Nintendo Switch. Le second, non moins intéressant, nous offre un comparatif entrez la version de PS5 et le propre de l’hybride de ceux de Kyoto. Ensuite, et on ne roule plus, on vous laisse les deux vidéos afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions:

Que pensez-vous du nouveau matériel présenté pour Immortals Fenyx Rising? Est-ce que cela vous convainc comment il semble fonctionner sur Nintendo Switch? Est-ce qu’il résiste à la version PS5? Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour pouvoir le vérifier de première main, puisque le titre est prévu pour le lancement multiplateforme le 3 décembre 2020.

