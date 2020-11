Nous sommes déjà dans la seconde quinzaine de novembre et à ce moment non seulement les bonnes nouvelles qui accompagnent la nouvelle génération de consoles se démarquent, mais nous sommes également confrontés à des moments impressionnants pour les joueurs. Après tout, Utilisateurs Xbox Live Gold avoir une nouvelle opportunité de continuez d’ajouter des titres gratuits à votre bibliothèque.

Comme chaque mois, il est temps pour les joueurs d’obtenir les deux derniers titres du mois. D’une part, l’imposante aventure d’action est présentée avec des touches de humour présent dans LEGO Indiana Jones. Une version dans les blocs amusants de l’un des archéologues fictifs les plus connus et les plus réussis dont l’aventure est arrivée en premier sur Xbox 360. Bien sûr, elle sera disponible jusqu’au 30 novembre.

LEGO Indiana Jones | LucasArts

D’un autre côté nous rencontrons Swimsanity!, une aventure d’action et de tir qui nous amènera à vivre une belle histoire en milieu sous-marin. Bien sûr, cette aventure conçue à l’origine pour Xbox One a un grand rôle pour le multijoueur, à la fois dans sa version locale et en ligne. Et, au cas où vous y réfléchissez, il sera disponible jusqu’au 15 décembre entièrement gratuitement.

Bien sûr, il est également possible de revendiquer le titre présent depuis début novembre. Aragami: Shadow Edition sera disponible jusqu’au 30 novembre. Tout cela alors que de nombreux joueurs ont déjà rejoint les grandes propositions de la Xbox Series X, la nouvelle console Microsoft qui représente une révolution pour les joueurs dans chacune de leurs options.