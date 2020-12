Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Controversé et plus controversé est ce qui continue de se former autour de Cyberpunk 2077, en particulier après le message publié par CD Projekt qui abordait la question des remboursements et suggérait que, d’une certaine manière, la société polonaise ferait quelque chose pour faciliter le processus. . Cependant, la réalité est qu’ils n’ont aucune interférence dans les plates-formes de distribution PlayStation et Xbox, ainsi que dans les chaînes ou les magasins qui vendent le jeu. En ce sens, les informations les plus récentes proviennent de GameStop.

Le remboursement Cyberpunk 2077 est également un problème sur les versions physiques

Si aborder le cadre juridique de l’environnement numérique est quelque peu complexe, d’autant plus que les droits des consommateurs et leur marge opérationnelle sont dans une zone grise en raison du peu d’attention qui a été accordée à cette variante commerciale en termes de jeux vidéo, pense que les choses peuvent être différentes en achetant un jeu en version physique. Eh bien, suite au message de CD Projekt, certains joueurs étaient motivés à revenir sur Cyberpunk 2077 et à récupérer leur argent, mais dans le cas de GameStop, il semble qu’ils n’atteindront pas leur objectif.

Selon les informations de VICE, ceux qui ont eu accès à un document interne de la chaîne de magasins de jeux vidéo et des articles connexes, GameStop, l’ordre à l’heure actuelle est que dans toute tentative de retour de Cyberpunk 2077, la réponse des travailleurs est négative. et demandez aux clients d’adresser leur plainte par courrier à CD Projekt. En ce sens, la chaîne se cacherait derrière l’arrivée du premier patch majeur du jeu: “CDP publiera un patch le 21 décembre qui devrait être une solution importante pour répondre aux préoccupations des clients concernant Cyberpunk 2077. Si les clients ne l’ont pas encore fait sont heureux et souhaitent retourner leur produit, ils doivent être invités à envoyer un e-mail à: helpmerefund@cdprojektred.com pour obtenir les instructions de remboursement et de remboursement émises directement par CDP. Le message CDP complet aux clients Cyberpunk est disponible ici [enlace de la compañía polaca]”

Ainsi, comme si le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 ne suffisait pas, CD Projekt a commis l’erreur de motiver les joueurs à demander des remboursements sans s’impliquer dans ce processus pour PlayStation, Xbox et les magasins de détail. En fait, certains joueurs soulignent que dans le cas de PlayStation, il est plus difficile de faire un remboursement et ils n’auront d’autre choix que d’attendre les mises à jour du jeu.

Quelle est votre opinion à ce sujet?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source