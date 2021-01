Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Gamestop, le célèbre magasin de jeux américain est au bord de la faillite, car les achats numériques ont pris un grand pourcentage de ses ventes physiques, ce qui représente un pourcentage important de ses bénéfices totaux. Dans le même temps cette marque trace sur le marché boursier et ses actions sont en baisse, c’est là qu’elle entre Reddit, depuis un subreddit il s’appelle Wallstretbets il s’est intéressé et a acheté les actions de la société.

Les actions de Gamestop coûte très peu, car il y avait des groupes intéressés à faire faillite, cela s’appelle une “short” un terme anglais qui se traduit à peu près par “Vendre à découvert” ou en espagnol ordinaire, parier qu’une action va faire faillite et donner un profit.

Mais grâce au prix bas, le stock était très bon marché et il pouvait être acheté à un prix presque nul, il en résultait que le stock gagnait lentement de plus en plus de valeur pour le montant des achats, en d’autres termes, les acheteurs gagnaient pour leur part beaucoup plus parce qu’ils achetaient à bas prix et leur les achats valaient plus.

Aussi simple que cela puisse paraître, cela a également aidé la même chose Gamestop, le problème est que cette hausse est artificielle, car il est impossible de la maintenir dans le temps.

Gamestop partage et le rallye qu’il a réalisé grâce à Reddit

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord