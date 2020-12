Deux générations de consoles, de nouvelles façons de distribuer des jeux vidéo et bien plus encore.

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible pour PC et consoles. Cela a été l’une des plus longues attentes dont nous nous souvenons: plus de huit ans et demi sont ceux qui se sont écoulés depuis son annonce, qui a eu lieu en mai 2012. Pour couronner le tout, son lancement n’a pas été ce à quoi nous nous attendions tous; S’il est vrai que la version PC est à la hauteur de la tâche – vous pouvez le voir dans notre analyse – la version console n’a pas subi le même sort. Sans aller plus loin, CD Projekt RED a confirmé qu’il accepterait votre remboursement.

Le temps ne passe pas en vain et il a beaucoup plu depuis 2012. L’industrie du jeu vidéo a évolué et la bibliothèque de journaux n’a fait qu’augmenter en taille. Pour cette raison, nous saisissons l’occasion et examinons 10 grands événements que nous avons vécus en attendant l’arrivée de Cyberpunk 2077 Certains vous surprendront!

Nous avons rencontré Ellie et terminé son voyage The Last of Us est arrivé sur PS3 à l’été 2013. Un voyage inoubliable qui a laissé une porte ouverte pour une éventuelle continuation. Et c’était le cas: The Last of Us: Part 2 est sorti il ​​y a quelques mois à peine sur PS4. Alors que Cyberpunk 2077 roulait, elle est passée de la perte de son enfance à la fermeture d’un cercle de vengeance.

Le phénomène From Software est devenu géant Dark Souls a déclenché un véritable phénomène, et aujourd’hui, il ne fait aucun doute que From Software – avec Hidetaka Miyazaki à la barre – a construit un véritable héritage. Alors que le titre du CD Projekt RED arrivait, les Japonais ont sorti quatre titres: Dark Souls II, Bloodborne, Dark Souls III et Sekiro: Shadows Die Twice.

Adieu, feinte et retour définitif de Kojima Tout ce qui est généré autour de Hideo Kojima a un fort impact sur l’industrie: en attendant Cyberpunk 2077, le japonais a lancé Metal Gear Solid V, a quitté Konami après 30 ans, nous a fait peur avec le PT annulé et a fondé Kojima Productions pour nous offrir l’excentrique Death Stranding.

Près de 10 jeux Assassin’s Creed La franchise Assassin’s Creed comprend de nombreux versements. Et depuis que Cyberpunk 2077 a été annoncé pour la première fois, nous en avons apprécié une douzaine; les troisième et quatrième, Rogue, Unity, Syndicate, Chronicles, Origins, Odyssey, Valhalla et les retombées occasionnelles pour différentes plateformes.

Les légendes qui sont revenues Il y a des mythes que des millions de joueurs voulaient revoir, et il est surprenant que pendant que Cyberpunk 2077 était en cours de développement, nous ayons célébré le retour d’icônes telles que Cloud Strife, Spyro, Sora, Crash Bandicoot, Sir Dan Fortesque ou des franchises renommées comme Baldur’s Gate. , entre autres.

Six consoles et deux générations C’est fou de penser que nous avons célébré le lancement de six consoles en attendant le match. La Wii U est arrivée fin 2012, et depuis, on l’a vue arriver sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X. Tout cela sans compter les critiques telles que les modèles Slim, PRO, X, Lite …

C’est le marché, mon ami Ce jour-là, nous avons vu Night City pour la première fois, nous n’imaginions pas les changements que subirait l’industrie. En plus de faire de même avec Obsidian, inXile ou Ninja Theory, Microsoft a payé 2,5 milliards de dollars pour Minecraft et 7,500 pour Bethesda. De son côté, Sony a acquis Insomniac Games.

Ubisoft a publié plus de 40 jeux Non, le chiffre n’est pas une blague. Peu de temps après l’annonce de Cyberpunk 2077, les Français ont sorti des titres tels que Assassin’s Creed III, Far Cry 3 ou Rayman Legends, entre autres. Depuis, certaines de ses franchises ont reçu une bonne poignée de soumissions, pour un total de plus de 40 titres.

Cela a changé la façon dont nous achetons et jouons En 2012, nous n’imaginions pas que nous finirions par payer une redevance mensuelle pour accéder à 300 jeux en un seul clic. Ni que nous pourrions profiter d’un jeu vidéo à distance grâce à un service à distance via le streaming. Xbox Game Pass, PlayStation Now ou Google Stadia sont là pour rester.

Ceux qui ne sont plus Une fermeture de studio est toujours une triste nouvelle pour les joueurs. Et depuis l’annonce de Cyberpunk 2077, peu sont tombés: Lionhead Studios (Fable), Evolution (Driveclub), Telltale Games (The Walking Dead), Runic (Torchlight), Visceral (Dead Space) … Une vraie honte .

En savoir plus: Cyberpunk 2077.

