10 classiques PSOne auxquels vous auriez dû jouer et qui sont cachés sur le PlayStation Store

La console de Sony a récemment fêté ses 25 ans sur le marché européen.

Le PlayStation Store propose une sélection de jeux vidéo Des classiques PSOne dont vous pouvez profiter sur PS4, PS3, PSP et PS Vita (certains ne sont compatibles qu’avec certains). Cependant, il y a quelque chose que de nombreux utilisateurs ont négligé: il y a plus de titres que l’œil nu et que vous pouvez acheter sur le PlayStation Store. Comment les trouver? C’est aussi simple que entrez leurs noms dans le navigateur Web.

La mythique console Sony a fait ses débuts il y a plus de 25 ans et nous a laissé un impressionnant catalogue de jeux, du genre auquel vous auriez dû jouer maintenant. De nombreux utilisateurs ne savent pas qu’ils sont disponibles, nous avons donc sélectionné 10 jeux PSOne cachés sur le PlayStation Store que vous devriez acheter dès maintenant. Quels sont tes favoris?

Mission avant 3 La saga de jeu de rôle tactique de science-fiction de Square nous a laissé un épisode fantastique sur la console Sony. Si vous aimez le genre, n’hésitez pas.

Grand jour Le premier Grandia est l’un des JRPG les plus appréciés des utilisateurs de PSOne. Les décennies passent et les aventures de Justin ne se démodent pas.

Command & Conquer: Alerte rouge – Représailles Représailles est la tranche de la saga exclusive pour PSOne. Il s’agit d’un portage de l’original qui comprenait les extensions Aftermath et Counterstrike.

Klonoa: porte au fantomile Certains disent que les jeux vidéo comme celui-ci ne sont plus fabriqués. Une aventure de plate-forme d’antan: variée, frénétique et très, très amusante.

Legacy of Kain: Soul Reaver Un des plus grands de sa génération. Crystal Dynamics a réussi à rassembler le meilleur de différents genres et à nous apporter l’aventure de Raziel.

Suikoden I et II Avec l’autorisation de Final Fantasy, Suikoden – en particulier ce dernier – est, avec Grandia ou The Legend of Dragoon, l’un des meilleurs JRPG des années 90.

Armes sauvages Le troisième opus est disponible pour PS4, ce n’est donc pas une mauvaise idée de commencer par le titre original. Un JRPG mature, intense et durable.

G-Police Psygnosis nous a emmenés un siècle dans le futur: sorti en 1997 et se déroulant en 2097, G-Police présentait des batailles de navires avec une esthétique cyberpunk.

Juge Dredd Basé sur la bande dessinée de John Wagner, Judge Dredd (1997) nous a offert de fortes doses d’action à la première personne. Un classique digne d’une chance.

Omen de sang: héritage de Kain Ici, nous n’incarnons pas Raziel, mais Kain. Contrairement à ce qui a été vu dans Soul Reaver, Blood Omen mise sur l’action d’un point de vue aérien.

Acheter une PSN Card de 10 euros Acheter une PSN Card de 20 euros Acheter une PSN Card de 50 euros

En savoir plus: PSP, PS Vita, PlayStation 4, Grandia, Klonoa, Suikoden et PlayStation Network.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');