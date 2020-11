Annoncé en septembre 2020 par surprise, Mario Kart Live: Home Circuit tourne dans nos halls depuis la mi-octobre dernier, menaçant devenir le jouet le plus désiré du prochain Noël, Ou le cadeau idéal pour toute occasion! Tu sais comment sont les enfantsIls aiment l’actualité du moment, mais l’envie de cette nouvelle idée de Nintendo, ou plutôt de Velan Studios, peut survivre au-delà de ce que dure la «nouveauté», puisqu’elle combine deux mondes que les petits adorent: Jouets et jeux vidéo!, auquel nous pouvons ajouter la puissance de Franchise ignifuge Super Mario.

Le jouet du moment?

Faut juste parcourir un catalogue de jouets de Noël pour voir comment le monde des jeux vidéo a influencé les achats de ces vacances, puisqu’ils occupent un plus grand nombre de pages, ainsi que leur présence dans les grands magasins augmente chaque année. Les années précédentes, nous avons vu comment les soi-disant Toys to Life, comme les figurines amiibo, Disney Infinity ou Skylanders, sont devenus un phénomène de masse, de sorte que l’idée de ramener un produit de ces caractéristiques est en soi risquée.

La chose est il n’y a pas eu de meilleure opportunité pour l’arrivée de Mario Kart Live: Home Circuit au marché; après un an depuis le lancement du jeu vidéo mobile, Visite de Mario Kart, et avec désireux de jouer quelque chose de nouveau d’une série qu’il est à son meilleur en termes de base de joueurs et qu’il a économisé un neuvième versement. Il s’avère que Mario Kart 8 Deluxe est le titre le plus vendu de la franchise, prêt à dépasser 30 millions de jeux dans le monde (20 millions de plus que Mario Kart 8 pour Wii U, et 10 millions de plus que le best-seller Mario Kart 7 pour Nintendo 3DS), et que Nintendo Switch approchait les 70 millions des consoles vendues dans les dernières données officielles fournies, les ayant peut-être déjà dépassées. Autrement dit, Mario Kart Live: Home Circuit n’aurait pas pu arriver dans un meilleur cadre pour balayer ces dates, non plus entre ses ipublic cible incontestable, le plus petit de la maisonainsi que les fans du duo plombier qui veulent afficher sur ses étagères le produit le plus avancé technologiquement dédié à la franchise Super Mario. On ne parle même pas de spéculateurs.

Mario Kart Live: Home Circuit: les 10 clés du jouet le plus convoité de Noël

Tout d’abord, clarifiez que Nous ne sommes pas confrontés à un concept parfait de fusion de jouet et de jeu vidéo, peut-être pour cela nous avons encore quelques années à attendre, mais oui l’un des plus avancés que nous ayons jamais vu. Mario Kart Live: Circuit à domicile il a aussi ses mais, comme nous l’avons vu dans notre analyse. Par exemple, son prix de vente, qui se situe autour de 89,99 à 99,99 euros pour chaque voiture, peut être un obstacle pour de nombreux utilisateurs, même s’il faut dire que d’innombrables jouets de marques bien connues dépassent ces prix indépendamment des arrivées de vacances. ou célébrations.

Ce n’est pas beaucoup plus cher que le Scalextric classique pourrait vous coûter (qui n’est pas exactement un jouet télécommandé), et il n’offre pas ce que fait la série intéressante de jouets LEGO Technic, ce qui vous encourage à les assembler à partir de zéro en combinant des moteurs et avec la possibilité d’options télécommande, mais cela échappe beaucoup plus aux poches. Le prix des jouets télécommandés a chuté ces dernières années avec l’arrivée de “copies” et de “clones” de plus en plus évolués. Cela dit, pourquoi pensons-nous que Mario Kart Live: Home Circuit peut devenir le jouet de Noël? C’est exactement ce que nous allons passer en revue dans ces 10 clés.

1. Jouet télécommandé + jeu vidéo = Win 2 Win. Les jouets télécommandés ont toujours été l’un des plus convoités par les plus petits. D’autre part, les jeux vidéo sont devenus le cadeau vedette dans de nombreux foyers depuis quelques années. En d’autres termes, nous parlons de réunir deux univers, deux produits à succès, en un seul.

2. Synergie avec d’autres jouets annoncés. Avec la croissance de la famille Jakks Pacific World of Nintendo, et LEGO Super Mario également sur le marché, il y aura des enfants qui voudront étendre leurs jouets Super Mario avec un kart Mario ou Luigi, car ils peuvent jouer avec le kart avec leurs autres jouets de Super mario, comme si c’était un jouet sans plus, c’est-à-dire sans avoir à allumer la console.

Imaginez une piste faite avec LEGO, parsemée de figurines LEGO Super Mario

5. Mario et Luigi: frères bien-aimés à travers la planète. Qui ne les connaît pas? Mario est super aimé des petits, et Luigi a gagné beaucoup de points ces dernières années, grâce aux efforts de Nintendo. Non seulement nous avons eu des jeux vidéo dans lesquels il a été le protagoniste, il a même eu sa propre année de Luigi. Bien qu’il ne soit pas le plus populaire des frères, rares sont ceux qui préfèrent “Green Mario”!

Tout arrive à Luigi … mais on l’aime toujours!

6. La réplique la plus soignée d’un Mario Kart Kart à ce jour: les collectionneurs. Et ne disons pas avancé! Il suffit de lancer des obus dans le monde réel. Toute étagère de fan de plombier aura fière allure avec les deux karts.

3. Ce n’est pas de la MAGIE, c’est de la technologie et ça s’appelle la réalité mixte: Oui, il devient de plus en plus difficile pour les termes de réalité augmentée ou de réalité mixte de surprendre, car il existe d’innombrables expériences accessibles via les téléphones mobiles. Pour cette raison, vous pouvez penser sans l’essayer que c’est une autre expérience dans cette ligne; c’est quand vous commencez à courir avec le kart autour de votre maison, quand ce sourire spontané est dessiné sur ton visage, celui où vous découvrez ou essayez pour la première fois quelque chose qui “surprend et est cool”. C’est magique.

Eh bien oui, ce chat est RÉEL

5. Haute technologie pour y arriver. Au-delà de la réalité mixte, on continue de parler de technologie cachée dans la poussette car à première vue cela peut sembler un concept simple, mais si nous ne l’avons pas vu en pratique auparavant, c’est parce que ce n’est pas du tout. Mario Kart Live: Home Circuit est une technologie de pointe en matière de jouetsPas seulement “une voiture avec un appareil photo” sans plus. Tout ce qui se passe dans le jeu vidéo est transmis à la poussette combinant le monde réel et la fantaisie du jeu vidéo, de telle manière que il faut tenir compte de ce qui se passe dans les deux mondes! Cette poussette transmet en permanence une image qu’elle prend de sa caméra intégrée, des informations que la console doit recevoir, pour la traiter et la renvoyer au kart, afin qu’elle puisse interagir avec les éléments virtuels. C’est quelque chose qui arrive si naturellement que vous ne vous arrêtez même pas pour penser à la complexité de sa réalisation.

Cet appareil photo est en partie responsable de la “magie”, mais pas le seul ingrédient pour la rendre possible.

4. Le pouvoir de l’imagination: Il ne faut pas “beaucoup” à un enfant pour transformer n’importe quel endroit en un terrain de jeu incroyable. En supposant qu’une pierre commune puisse être le plus puissant de tous les super-héros, pensez maintenant que vous lui donnez une poussette télécommandée qui peut transformer sa maison en un monde de course fantastique. Plusieurs fois, vous n’aurez même pas besoin d’allumer la console pour organiser les courses les plus impressionnantes de toute l’histoire. C’est le pouvoir de l’imagination des plus petits, et à une époque où il semble que les jouets classiques soient désavantagés par rapport aux expériences numériques, encourager l’utilisation de quelque chose comme une voiture télécommandée, en le combinant avec la tendance actuelle, semble une idée merveilleuse.

Même avec le kart loin de chez vous, vous pouvez imaginer à quoi ressembleront vos circuits en les mettant sur papier au préalable

7. Une grande barrière détruite: possédez la console la plus vendue du moment. Et c’est qu’avoir ce «quelque chose» qui le rend possible est l’un des plus grands obstacles auxquels une invention comme celle-ci doit faire face. Mais nous parlons de Nintendo Switch, une console avec près de 70 millions d’unités réparties sur toute la planète, et de nombreuses consoles prévues pour être vendues à Noël prochain. En d’autres termes, nous parlons d’une barrière très facile à éliminer, car il s’agit d’une machine très recherchée par les enfants en raison de son grand catalogue pour tous les âges, et c’est-à-dire s’ils n’en ont pas déjà un ou deux par maison.

8. Une manière amusante de réunir petits et grands. Parfois, il est difficile de trouver quelque chose que petits et grands peuvent apprécier en même temps. On ne parle pas seulement d’adultes, aussi d’adolescents qui grandissent et qui ne sont plus “si jouets”. Le fait est que ça n’a pas de prix de faire équipe avec un petit bonhomme pour se jeter par terre pour rouler sur des pistes, organiser des obstacles, choisir les meilleurs endroits pour mettre les courbes, couper du carton pour créer des tunnels … et ensuite faire quelques courses!

9. Vous n’avez pas besoin d’un palais pour jouer! Il est clair que ceux d’entre nous qui n’ont pas de grands salons ou de chambres spacieuses (mon appartement est plutôt isolé) peuvent profiter de Mario Kart Live: Home Circuit de la même manière que ceux pour qui l’espace n’est pas un problème. Et c’est une bonne chose pour les plus petits, car ils ne sont pas toujours autorisés à occuper tout l’espace qu’ils veulent.

Tant que la caméra du kart “voit” les arcs, le circuit peut être aussi petit que celui de cet exemple; Si vous les frappez plus, en passant à travers une arche vous ne voyez pas l’autre

10. C’est définitivement un Mario Kart! Ce n’est pas le Mario Kart 9 que vous attendez en tant que fan, ni aussi profond que les autres titres de la série, mais lorsque vous prenez les commandes, vous vous rendez compte qu’il se déplace comme un Mario Kart, cela ressemble à un Mario Kart, que ce n’est pas une simple expérience tirant parti d’une franchise, comme cela aurait pu être. Il y a encore place à l’amélioration et des mises à jour futures pourraient améliorer l’expérience, mais c’est tout un exploit d’avoir réussi à fusionner les concepts sans perdre l’essentiel en cours de route.

Même la mécanique des turbos avec la dérive est présente dans Mario Kart Live: Home Circuit

Nous sommes impatients de voir les chiffres de Nintendo après la campagne de Noël pour voir si nos prévisions se réalisent; Et bien que dans cet article nous passions principalement en revue les “bonnes choses”, l’objectif est précisément cela: voyez ce que Mario Kart Live: Home Circuit doit devenir l’un des jouets les plus convoités du moment. Cela réussira-t-il? Nous saurons en peu de temps! En attendant, nous vous invitons à lire notre analyse, où nous passons en revue tous les avantages et inconvénients, ou la vidéo amusante “Mario Kart Live: Home Circuit! Presque 20 conseils à FULL SPEED!”, Ou encore le guide que nous avons créé, qui en résoudra beaucoup des doutes que vous avez sur cette «invention».

