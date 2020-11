10 grands jeux qui sont restés sans suite malgré le fait d'être tombé amoureux de nombreux joueurs

Vanquish, Enslaved, Alan Wake, Lost Odyssey et bien d’autres jeux vidéo nous ont laissé en vouloir plus.

Certains disent que les secondes parties n’étaient jamais bonnes. Ils ont souvent raison, mais il y a des cas dans lesquels nous devons rester dans le doute. Et c’est qu’il n’y a pas quelques grands jeux vidéo qui ils n’ont jamais eu de suite; certains comme Bloodborne ou Alan Wake semblent toujours avoir une option, mais pour d’autres comme Eternal Darkness: Sainity’s Requiem, cela semble impossible.

Nous ne savons pas si un jour elles se réaliseront ou non, mais nous savons clairement lesquelles nous aimerions voir. Pour cette raison, nous avons sélectionné 10 grands jeux qui n’ont pas de suite, malgré avoir conquis de nombreux joueurs. Nous savons qu’il y a beaucoup plus de titres qui méritent une nouvelle tranche, donc nous vous encourageons à nous laisser vos candidats Peu importe que ce soit possible ou non!

Vaincre De nombreux utilisateurs le considèrent comme l’un des meilleurs tireurs à la troisième personne de tous les temps, donc quelque chose de très bon doit avoir. Sans aucun doute, le truc de Shinji Mikami aux Platinum Games était de tendre la main et d’embrasser le saint. Il n’y a pas de suite, mais un remastering aux côtés de Bayonetta.

Planescape: Tourment Vous verrez à peine une liste des meilleurs jeux vidéo d’horreur de l’histoire qui n’apparaît pas Planescape: Torment. Et c’est que Black Isle Studios nous a laissé une œuvre mémorable. Il a un successeur spirituel (Tourment: Tides of Numenera), mais ce n’est pas la même chose …

Asservi: Odyssée à l’Ouest Enslaved est l’un de ces titres que de nombreux utilisateurs définissent comme “Tier 2” ou “Double A”. C’est une aventure qui n’a pas eu la même popularité que les autres, mais qui a laissé un grand impact sur de nombreux utilisateurs. Son cadre était la grande incitation, et ce serait formidable de voir un nouvel opus.

Diddy Kong Racing Rare a fait un travail fantastique avec ce jeu Nintendo 64. À tel point qu’il a pu regarder Mario Kart face à face avec sa combinaison de monde ouvert et de courses sur terre, mer et air. Il avait une suite sur Nintendo DS, mais ce n’était pas la même chose. Sa vraie suite allait être publiée sur GameCube, mais elle n’est jamais venue.

Bloodborne Le frère lovecraftien de Dark Souls est un vrai bijou; C’est l’un des titres les plus acclamés du catalogue PS4 et ses abonnés demandent une continuation depuis 2015. C’est probablement l’un des rares de la liste à avoir encore une chance de suite.

Ténèbres éternelles: Requiem de la raison Silicon Knights nous a laissé un titre inoubliable pour Nintendo Gamecube. Un manoir, un meurtrier et plusieurs histoires connectées, toutes influencées par le travail de HP Lovecraft. Tu te souviens de ce qui s’est passé si nous devenions fous? Le jeu nous disait que le disque était endommagé!

Cieux d’Arcadie Il semble incroyable que Skies of Arcadia soit sur le point d’avoir 20 ans. Un JRPG unique en son genre grâce à sa proposition séduisante: explorez un véritable océan de nuages. Des batailles classiques au tour par tour, une mine de secrets et l’une de ces histoires qui laissent leur empreinte.

Odyssée perdue Il semble que ce soit hier lorsque Microsoft a surpris tout le monde avec ce que beaucoup considèrent comme le jeu qui représente le chemin que la saga Final Fantasy aurait dû emprunter. Pas étonnant: Hironobu Sakaguchi, Kiyoshi Shigematsu et Nobuo Uematsu ne s’amusent pas.

Alan Wake Peut-être l’une des suites les plus demandées – qui n’est pas arrivée – ces dernières années. Remedy Entertainment lui a rendu hommage avec AWE, le DLC Control, mais il ne semble pas qu’il soit sur le point d’écrire un nouveau chapitre pour les chroniques de cet écrivain tourmenté.

Star Wars: Commando de la République Star Wars: Republic Commando est l’un de ces titres que vous ne voyez pas venir; de nombreux utilisateurs étaient sceptiques quant à la proposition de LucasArts et ont finalement été surpris par la qualité du jeu. Un FPS situé aux origines de la guerre des clones.

Plus d’informations sur: Sequels, Eternal Darkness, Bloodborne, Planescape: Torment Enhanced Edition, Enslaved, Lost Odyssey, Alan Wake, Retro et Vanquish.

