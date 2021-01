Beaucoup d’entre nous ont commencé à jouer aux jeux vidéo d’aussi loin que nous nous en souvenions et au fil des ans, nous avons vu certaines de nos franchises préférées grandir et évoluer à nos côtés. En 2021 en particulier, plusieurs sagas de cette industrie célébreront d’importants anniversaires et nous partageons ici 10 des plus remarquables.

Halo

Le premier jeu de cette franchise a débuté le 1er novembre 2001, cette année marquera donc les 20 ans de la légendaire saga Bungie. Le lancement de Halo: Infinite pourrait-il coïncider avec cette date?

Crash Bandicoot

Notre marsupial préféré aura 25 ans en septembre prochain, alors que le premier jeu de la série a fait ses débuts pour la première PlayStation en 1996.

Resident Evil

Semblable à Crash, le premier jeu Resident Evil a fait ses débuts sur la première PlayStation, donc cette année, la franchise Capcom fêtera son 25e anniversaire.

Pokémon

Les premiers jeux Pokémon, disons Rouge, Vert et Bleu, ont fait leurs débuts au Japon pour le GameBoy, donc cette année, ils fêteront également leur 25e anniversaire.

Sonic the Hedhegog

La mascotte de SEGA aura 30 ans en 2021. Le premier titre Blue Hedgehog est sorti pour la SEGA Genesis en 1991 et est devenu l’un des plateformes les plus emblématiques de tous les temps.

Kid Icarus

Kid Icarus n’est peut-être pas aussi populaire que les autres titres de cette liste, mais il a certainement une bonne suite. Avec la sortie du premier jeu en 1986, la série fêtera son 35e anniversaire en 2021.

Castlevania

L’une des franchises les plus reconnaissables de tous les temps aura 35 ans en 2021, le premier jeu de la série faisant ses débuts pour la NES en 1986.

Metroid

Cette année marquera 35 ans depuis la sortie du premier Metroid pour la NES en 1986, et avec un quatrième opus en développement, rien ne serait mieux que de le lancer cette année.

LA légende de Zelda

Probablement l’une des franchises les plus emblématiques des jeux vidéo, la légendaire série Nintendo fêtera cette année son 35e anniversaire avec la sortie du premier jeu en 1986 pour la NES. Verrons-nous quelque chose lié à BOTW 2?

Donkey Kong

Cela semble difficile à croire, mais le premier jeu Donkey Kong est sorti dans les arcades en 1981. C’est vrai, l’un des premiers ennemis de Mario aura 40 ans en 2021, donc tous ceux qui l’ont apprécié sur ces plateformes sont essentiellement tout le monde. quelques hommes.

