10 jeux vidéo qui ont changé de nom avant leur lancement, avec des cas très curieux

Immortals Fenyx Rising s’appelait Gods and Monsters, et ce n’est pas le seul à avoir été renommé.

Immortals Fenyx Rising, la nouvelle aventure de jeu de rôle et d’action d’Ubisoft, sortira le 10 décembre. Pour les nouveaux arrivants, ça ne fait pas de mal de se souvenir que le titre s’appelait Gods and Monsters.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que ce n’est pas la première fois que nous voyons comment un projet change de nom au cours du développement; on le connaît même en quelque sorte depuis plusieurs années et finalement la modification intervient quand il ne tarde pas à voir la lumière. Nous regardons en arrière et jetons un œil à 10 jeux vidéo qui ont changé de nom avant de partir.

Dieux et monstres> Immortels Fenyx Rising Le cas le plus récent. Gods and Monsters a été officiellement dévoilé en juin 2019 et il y a quelques mois à peine, il est devenu Immortals Fenyx Rising. C’est une aventure RPG en monde ouvert et arrive le 10 décembre.

Besoin de vitesse: V-Rally> V-Rally C’est drôle car sans avoir rien à voir avec la franchise Need for Speed, Eletronic Arts a considéré que ce serait une bonne démarche marketing de la lancer aux Etats-Unis. Ici, nous le recevons comme un V-Rally sec.

Rockman> Mega Man Personne de mieux que Capcom USA pour expliquer les raisons qui l’ont conduit à changer son nom en une légende que nous connaissons tous: “Rockstar était un nom horrible”, a déclaré Joseph Morici, vice-président de la société.

Bully> Canis Canem Modifier Comment pourrait-il en être autrement, tout terme associé à l’intimidation finirait par être controversé. Pour cette raison, le hooligan du bac à sable RockStar a dû se renommer pour atteindre l’Ouest en se faisant appeler Canis Canem Edit.

Mère 2> Earthbound Dans ce cas, les raisons du remplacement de Mother 2 par Earthbound étaient plus qu’évidentes: la saga n’avait jamais quitté les terres japonaises, donc ils ne voyaient pas beaucoup de sens à lancer une suite comme premier titre pour le reste des territoires.

Zelda: Triforce of the Gods> Zelda: un lien vers le passé Partout où vous le voyez, l’un des jeux les plus appréciés de Link, dans sa version japonaise originale, le nom était très différent de celui que nous avons reçu ici. Et un détail très révélateur: Un lien entre les mondes s’appelle Triforce of the Gods 2.

Hors de ce monde> Un autre monde L’aventure de science-fiction d’Éric Chahi est inoubliable, mais son nom pourrait être différent de celui que nous connaissons tous. En Amérique, il s’appelait Out of this world et au Japon, Outer World. La vérité est qu’ils ont tous l’air bien, lequel aimez-vous le plus?

Procès Turnabout> Phoenix Wright: Ace Attorney Pour une raison quelconque, Phoenix Wright – le protagoniste – n’apparaît nulle part dans le nom de la saga. Dans d’autres territoires, ils ont choisi de lui donner une plus grande importance, et il semble qu’ils avaient tout à fait raison; c’est un personnage très populaire.

Planète dinosaure> Star Fox Adventures L’aventure à la Zelda de Fox McCloud était prévue pour Nintendo 64. Le titre a été nommé d’après Dinosaur Planet et mettait en vedette un autre personnage. Beaucoup de choses ont changé au cours du développement.

Biohazard> Resident Evil La chose intéressante n’est pas le nom que nous connaissons tous, mais sa conception. Capcom ne savait pas comment l’appeler en dehors du Japon, alors ils ont décidé de faire une enquête auprès des employés et le gagnant était Resident Evil.

