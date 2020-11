11 ordinateurs portables de jeu de 2020 à un prix avantageux dans les offres avant le Black Friday

Une sélection rapide de certains des meilleurs modèles que nous avons trouvés en vente

Aujourd’hui étant le 20 novembre, nous sommes officiellement à une semaine de Vendredi noir, l’une des dates les plus importantes et attendues dans l’environnement d’achat avant Noël, ainsi qu’une bonne opportunité de revoir les offres susmentionnées dans l’espoir de trouver quelque chose à bon prix que nous aimerions acquérir à court terme. Au cours de cette semaine précédente, il y a beaucoup de magasins qui lancent une semaine d’offres avant le jour fixé, sorte d’aperçu que nous allons couvrir à notre façon; en commençant par observer ce qu’ils sont certains des ordinateurs portables les plus cool jouer que nous avons vu réduit.

Ordinateurs portables en vente à l’approche du Black Friday

La sélection d’ordinateurs portables suivante est faite à partir des offres disponibles que nous avons pu trouver aujourd’hui, 20 novembre, disponibles dans les magasins virtuels. Tous les modèles choisis nous semblent remarquables pour une raison quelconque, que nous avons décrite plus ou moins brièvement avec chaque article; Comme nous n’avons pu choisir que des modèles à prix réduit, nos choix possibles ont été plus restreints qu’avec une liste «propre», mais nous continuons à voir ces modèles comme des propositions intéressantes. Nous devons également souligner que, comme cela se produit normalement, parmi les articles de cette liste, il y a des liens d’affiliation, mais tous les articles ne contiennent pas de tels liens, car l’objectif est de vous offrir le meilleur aperçu possible. Nous espérons atteindre cet objectif:

Ordinateur portable Acer Nitro 5 (AN515-598S) pour 639 euros (Prix d’origine 779 euros). Nous ouvrons cette liste avec un modèle simple, avec un prix qui n’a pas changé surtout à ces dates; Nous parlons de l’Acer Nitro 5 2020 dans sa version la plus humble, qui comprend un i5-10300H comme processeur principal et une GTX 1650 de Nvidia comme gestionnaire graphique. La bonté de ce modèle est de proposer en dessous de 700 euros d’offre une équipe capable d’exécuter des titres en toute simplicité avec les ajustements pertinents sur le matériel de la génération actuelle. Ordinateur portable MSI GP65 Leopard (10SFK-495XES) pour 1349,99 euros (Prix d’origine 1699,99 euros). Nous continuons avec un modèle beaucoup plus performant que le précédent en termes de jeu, puisque ce MSI Leopard est alimenté avec une GeForce RTX 2070 comme graphique principal du système, couplé avec un i7-10750H d’Intel; En conjonction, et avec des éléments tels que ses 16 Go de RAM ou son écran FHD à rafraîchissement élevé, font de cet appareil un système de jeu rapide et performant, qui est maintenant également à son prix le plus bas sur Amazon. Ordinateur portable MSI Bravo 15 pour 899 euros (Prix d’origine 1019 euros). Le plus grand avantage de cet ordinateur portable MSI est d’être l’une des rares propositions à disposer d’un matériel AMD complet, permettant de profiter de technologies telles que SmartShift pour y jouer efficacement. Ce matériel se compose principalement d’un processeur Ryzen 7 4800H avec une Radeon RX 5500M; Ce dernier place ce modèle comme un ordinateur portable relativement simple avec lequel jouer, mais avec les réglages appropriés, il pourra affronter toute notre bibliothèque de titres sans trop de problèmes sur son écran FHD. Acer Predator Helios 300 (PH315) pour 1444,92 euros (Prix d’origine 1699,90 euros). Les carnets Predator d’Acer correspondent à la gamme pour gamers de la marque asiatique; En tant qu’ordinateur portable de jeu, l’Helios 300 a des ajouts intéressants, tels que le refroidissement renforcé ou l’OC sur simple pression d’un bouton; mais le principal attrait de ce modèle à son prix actuel est qu’il propose une GeForce RTX 2070 avec un i7-9750H comme processeur et un écran de rafraîchissement élevé pour moins de 1500 euros. Son processeur, comme beaucoup d’entre vous le savent, correspond à la génération précédente d’Intel, ce qui expliquerait l’existence de cette offre; Cependant, nous savons que les progrès de la neuvième à la dixième génération dans les jeux vidéo sont négligeables, nous continuons donc à y voir une proposition intéressante. HP Omen 15 (EK0004NS) pour 1399 euros (prix d’origine 1599 euros). L’un des modèles correspondant à cette série d’ordinateurs portables faisait partie de notre liste de modèles recommandés pour ce 2020, alors quand nous avons vu cet ordinateur portable en vente, nous avons voulu le mettre également en valeur. Il s’agit du récent examen par HP de sa série Omen, avec des modifications de conception et de légers ajustements de refroidissement. À l’intérieur de ce modèle spécifique, nous trouvons un processeur i7-10750H et une GeForce RTX 2070 comme composants principaux, ainsi qu’un panneau de rafraîchissement élevé et un grand espace de stockage SSD pour moins de 1400 euros proposés; une proposition qui, à notre avis, présente une grande valeur. Asus Rog Strix G15 (G512LV-HN221) pour 1199 euros (Prix d’origine 1499 euros). Cet ordinateur portable de la série Asus Rog dispose d’un panneau de 144 hertz à une résolution FHD, d’une GeForce RTX 2060 comme gestionnaire de muscle graphique et d’un processeur Intel i7-10870H. Avec les ajustements pertinents dans les titres de notre bibliothèque, ainsi que le matériel mentionné, nous pourrons profiter de son écran avec facilité, tout en profitant du reste de ses caractéristiques. Maintenant, il est en dessous de 1 200 euros, un prix raisonnable pour tout son matériel au format portable. Lenovo Legion 5 (82B1005CSP) pour 1359,15 euros (Prix d’origine 1599 euros). Comme d’habitude, les offres de cette semaine ne se trouvent pas seulement dans les magasins spécialisés, mais nous pouvons également les trouver sur les sites Web des fabricants. C’est le cas de Lenovo, qui propose sa nouvelle Legion 5 à un bon prix, un ordinateur portable équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 4800H ainsi qu’une GeForce RTX 2060 au prix indiqué, mais dont le principal avantage est son fantastique châssis, qui il abrite un excellent refroidissement et a une construction robuste, ce qui en fait l’un des meilleurs construits sur cette liste dans sa gamme de prix. MSI GE66 Raider (10SF-296XES) pour 1799 euros (Prix d’origine 2299 euros). Dans notre aperçu de la semaine du Black Friday, nous avons la présence du modèle immédiatement supérieur à ce MSI Raider. Le prix de ce modèle est légèrement inférieur, car il inclut une GeForce RTX 2070 comme graphique principal, mais inclut toujours le processeur i7-10875H, les 32 Go de RAM de l’autre modèle, son SSD NVMe de 1 To et son écran 240 Hertz pour environ 200 euros de moins sur l’offre. Si cela ne semble pas être une différence suffisante pour justifier votre achat, le modèle que nous vous recommandons ci-dessus est toujours en vente. Asus VivoBook 15 (X571LI) pour 749 euros (Prix d’origine 899,99 euros). En tant que seul modèle en dehors de l’étiquette «jeu» de notre liste, l’Asus VivoBook est également l’un des plus simples en termes de conception et de performances; mais pas moins intéressant pour ça. Ce portable ordinaire dispose d’un processeur i5-10300H, accompagné d’une Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, un graphisme qui s’est avéré plus qu’efficace pour les jeux légers et intensifs avec des ajustements dans les paramètres. Comme il s’agit d’un modèle générique, il ne dispose pas d’un écran de rafraîchissement élevé, ni d’un refroidissement particulièrement flottant, mais c’est une équipe avec une grande performance pour son prix. HP Pavilion Gaming 16 pour 1099,99 euros (prix d’origine 1399,99 euros). Nous répétons l’une des offres de notre aperçu du Black Friday avec ce modèle HP. À nos yeux, avec les composants inclus, cela nous apparaît comme l’une des propositions les plus intéressantes des ventes d’aujourd’hui en valeur brute, car il comprend une GeForce RTX 2060, un processeur i7-10750H, 16 Go de RAM et un écran de high soda, pour un peu plus de 1000 euros. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401IV-HE003) pour 1499 euros (Prix d’origine 1589 euros). Le Rog Zephyrus G14 est l’un de nos ordinateurs portables préférés cette année; Malgré sa faible disponibilité, avec le nouveau Lenovo Legion, Asus est l’un des rares fabricants à lancer des modèles avec des fonctionnalités de milieu de gamme et haut de gamme utilisant les nouveaux processeurs Ryzen pour ordinateurs portables. Celui-ci, en particulier, utilise le Ryzen 4800HS avec un RTX 2060, a une excellente construction à la fois dans les finitions et les fonctionnalités, et est disponible et en vente, ce qui est difficile à dire à propos de ces modèles.

Offres supplémentaires sans ordinateur portable

Comme nous l’avons fait à une autre occasion, pendant ces jours de promotions, d’offres et de campagnes, nous en ajoutons d’autres à la fin de nos textes. A cette occasion, ces promotions nous viennent d’Amazon, et nous pensons que certaines d’entre elles peuvent présenter un intérêt général pour nos lecteurs:

30 jours gratuits d’Amazon Prime pour les nouveaux inscrits. Pour ceux qui n’ont pas encore fait partie du service Amazon Prime et de ses avantages à acheter sur la célèbre place de marché numérique, les trente premiers jours de ce service sont gratuits pour les nouveaux inscrits. Après eux, le tarif habituel de 36 euros par an s’appliquera.

Essai de 90 jours pour Prime Student. Si vous êtes étudiant, Prime Student est un format de paiement réduit pour Amazon Prime qui préserve les avantages du service d’origine à un prix légèrement inférieur. En vous identifiant en tant qu’étudiant, vous disposez d’un énorme 90 jours d’essai avant de vous lancer ou non dans le service, nous vous invitons donc à jeter un coup d’œil si vous êtes intéressé par les avantages d’Amazon Prime.

3 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited. Alors que les utilisateurs d’Amazon Prime ont un accès immédiat à Amazon Music, ceux qui recherchent quelque chose de plus ont la version illimitée du service disponible, avec un accès illimité, une compatibilité directe avec Alexa et d’autres avantages. Pour les nouveaux inscrits, la période d’essai est de 3 mois.

