Nous avons sélectionné certains des meilleurs jeux PC que vous pouvez acheter pour moins de 30 euros.

Nous sommes dans un beau temps de l’année et, bien que ce 2020 ait été très difficile et que nous allons dépenser Noël quelque chose de différent à cause du coronavirus, c’est le bon moment pour se faire plaisir ou faire un cadeau. Comme vous le savez, le monde des jeux vidéo cible également Offres de Noël et aujourd’hui nous vous proposons une sélection de Ventes sur Epic Games Store.

Nous avons sélectionné le 12 meilleurs jeux qui coûte maintenant moins de 30 euros, Grace à offres de Noël depuis le magasin PC de Fortnite Creators. De plus, gardez à l’esprit qu’Epic Games vous donne 10 euros pour vous faire économiser encore plus d’argent simplement en vous connectant et en le réclamant (si vous ajoutez certains des jeux gratuits qu’il donne à la bibliothèque ou effectuez un achat, il sera ajouté automatiquement). Sur tous les achats de 14,99 euros ou plus vous pouvez appliquer ce bon, ce qui vous fera prendre un vraie affaire dans la plupart des cas.

Mais pas seulement cela, mais avec chaque achat que vous faites de 14,99 euros ou plus, ou dans celui que vous dépensez ce coupon, Epic Games vous en donnera un autre Bon de réduction de 10 euros. Ils sont infinis! Vous pouvez économiser beaucoup d’argent sur vos achats de Noël, mais gardez à l’esprit que les coupons et les soldes seront disponibles jusqu’au 7 janvier à 17 h 00 (Heure espagnole).

Nous vous laissons notre sélection:

Anno 1800 pour 19,79 (avant 59,99): l’un des meilleurs jeux de stratégie et de gestion de ces dernières années. Ubisoft se surpasse avec un titre qui surprend par sa musique, son décor et ses options. Borderlands 3 à 19,79 euros (avant 59,99): Borderlands 3 est le dernier opus de la saga d’action Gearbox et nous revenons sur le mystérieux Pandora pour profiter d’un grand tireur de butin. Civilization VI à 14,99 euros (avant 59,99): L’un des grands jeux de stratégie de ces dernières années, dans lequel Firaxis Gamest pousse la gestion de notre nouvel empire encore plus loin. Control Ultimate Edition à 23,99 euros (avant 39,99): Le grand jeu de Remedy Entertainment disponible dans une version complète avec tous les DLC qui sont sortis du titre. Death Stranding à 29,99 euros (auparavant 59,99): Kojima a introduit un nouveau type de jeu avec Death Stranding et a suscité de nombreux débats lors de son lancement. Avec un gameplay unique et des graphismes incroyables, vous devez l’essayer. Detroit: Become Human à 27,93 euros (avant 39,90): Quantic Dream revient avec style avec une histoire qui nous plonge dans un futur dystopique dans lequel humains et robots coexistent … en paix? Disco Elysium à 23,99 euros (avant 39,99): Une des grandes surprises de la scène indie en 2019, dont vous pouvez désormais profiter en espagnol. Si vous aimez les jeux de rôle, vous aurez raison avec votre achat. GTA V à 14,99 euros (avant 29,99): En attendant les nouvelles de GTA 6, le dernier opus numéroté de GTA continue d’avoir un très grand nombre de joueurs, et ce n’est pas pour moins. Mafia: Definitive Edition à 29,99 euros (avant 39,99): Le remake de a surpris tout le monde avec sa section graphique renouvelée. Un grand jeu qui garde tout ce qui est bon dans l’histoire originale. Star Wars Jedi Fallen Order à 23,99 euros (avant 59,99) ou Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition à 27,99 euros (avant 69,99 euros): cet opus Star Wars que Respawn Entertainment a sorti de la pochette, avec un jeu aux âmes, c’était l’une des grandes surprises de 2019 et ça valait le coup d’y jouer. Star Wars Squadrons à 23,99 euros (avant 39,99): Le dernier titre sorti de la franchise Star Wars nous met aux commandes de vaisseaux spatiaux pour vivre des combats spectaculaires. The Witcher 3 GOTY Edition à 14,98 euros (avant 49,96): l’un des grands RPG de la dernière décennie, dans une édition qui reprend tout le contenu existant. Un chef-d’œuvre de CD Projekt.

Si vous décidez d’acquérir l’un des titres pour vous-même ou de le donner, nous souhaitons Jeux 3D que vous appréciez l’achat et que vous en dépensez bonnes vacances à jouer. Rappelez-vous également que Epic Games a jeté la maison par la fenêtre ce Noël 2020 et offre un jeu gratuit tous les jours à 17h00, que vous pouvez réclamer seulement pendant 24 heures.

En savoir plus sur: Deals et Epic Games Store.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');