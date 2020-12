12 jeux qui vous permettent de choisir entre faire le bien ou le mal

Préférez-vous être des héros ou des méchants? Il n’y a pas peu de jeux qui vous donnent la liberté de choisir.

Dans la vraie vie, les gens normaux savent très clairement que faire le bien, c’est prendre le bon chemin. Peut-être dans les jeux vidéo aussi, bien que nous prenions la liberté expérimenter sans crainte de conséquences. Il y a des sagas qui ont leur propre système de moralité, comme on peut le trouver dans Mass Effect ou Fable, entre autres.

Il y a aussi ceux qui parient tout que nos actions ont un impact direct sur le développement et la résolution de l’histoire qu’il nous raconte, comme cela se passe dans Prey. Pouvoir choisir entre faire bien et le mal C’est un autre exemple de l’insistance des développeurs lorsqu’il s’agit de faire du vrai protagoniste nul autre que le joueur lui-même. Nous les proposons 10 jeux vidéo dans lesquels vous décidez d’être bon ou mauvais.

Fallout: New Vegas Bien que nous puissions être bons ou mauvais dans l’un de ses versements, si nous avons choisi Fallout: New Vegas, ce n’est pas par hasard. Obsidian Entertainment est un véritable spécialiste pour se mettre dans la position d’avoir à décider du sort des gens qui nous entourent. Pour le meilleur et pour le pire.

Tyrannie Un RPG qui vous transporte dans un monde dans lequel les méchants ont déjà gagné, comment allez-vous agir? Serez-vous un héros ou rejoindrez-vous l’hôte du mal? La grande chose à propos de Tyranny est que c’est un jeu de nombreux gris qui vous confronte à des décisions très difficiles aux conséquences dévastatrices.

inFAMOUS: Second fils Le bac à sable de Sucker Punch, créateurs du récent Ghost of Tsushima, nous permet d’être bons ou mauvais et cela affecte la façon dont ceux qui nous entourent nous perçoivent. Bien que la chose la plus intéressante soit que notre attitude détermine le type de compétences que nous pouvons apprendre au cours de l’aventure.

La saga Elder Scrolls Peu importe si vous pariez sur Morrowind, Oblivion ou Skyrim; Dans l’une des grandes aventures de la saga, vous pouvez bien vous comporter et aider les gens, ou les voler secrètement et mettre fin à leur vie de la manière la plus vile que vous puissiez imaginer. Parce que la fin justifie les moyens et à la fin peu importe que vous soyez des héros ou des méchants.

Juge Dredd: Dredd vs. Mort Près de vingt ans se sont écoulés depuis que Rebellion nous a surpris avec son titre d’action intéressant Judge Dredd. Un titre qui offrait la liberté d’action et de combat contre les gangsters, les zombies et autres créatures. Il est en notre pouvoir de suivre le code et d’arrêter les malfaiteurs … ou de leur faire sauter la tête.

The Witcher 3: Chasse sauvage CD Projekt RED a été l’un des studios les plus réussis de la génération grâce au troisième volet de la saga Geralt de Rivia. Le sorcier a de nombreuses façons de faire face à chaque situation, soit de manière douce, soit en devenant un être sans âme.

Proie (2017) La grande simulation immersive d’Arkane Studios nous offre une histoire de science-fiction passionnante. Il est en notre pouvoir de décider de l’avenir de la vie telle que nous la connaissons. Les décisions arrivent à la fin et nous obligent à délibérer soigneusement sur la voie que nous souhaitons emprunter.

Saga fable Peter Molyneux l’a clairement indiqué lorsqu’il a conçu l’une de ses œuvres les plus acclamées: créer un monde modelable par les actions du joueur, ce qu’il a déjà fait en Noir et Blanc. Nous pouvons nous faire des amis et nouer des relations, mais aussi faire le mal. Il y a des succès pour donner des coups de pied à des poulets ou sacrifier des innocents! Êtes-vous des héros ou des méchants?

Saga Mass Effect Nous aurions pu choisir n’importe quel travail de BioWare: Dragon Age, KOTOR, Baldur’s Gate … Mais nous sommes restés avec Mass Effect en raison de la façon dont ses histoires sont épiques une fois que le moment est venu de prendre des décisions. Certains ont laissé leur empreinte sur nous, et tous ne nous ont pas conduits sur la voie d’être de bonnes personnes.

Sous-titre Undertale fait partie de ces titres qui brisent le quatrième mur et ne laissent personne indifférent. Il est devenu l’un des jeux les plus populaires de la génération, et il l’a fait grâce à sa réflexion sur le bien et le mal. Tuer et mettre fin au problème rapidement ou parier sur le dialogue et la miséricorde?

Detroit: Devenez humain L’homme vit avec des machines tous les jours, mais que se passerait-il si un jour ils apprenaient à prendre des décisions par eux-mêmes? Dans le dernier David Cage, le joueur se met à la place – et dans les circuits – des deux parties, et doit souvent supporter les conséquences de chacune de ses actions. Pour le meilleur et pour le pire.

Rois croisés Le troisième volet est le dernier de la franchise de longue date de Paradox Interactive. Et là-dedans, comme d’habitude, vous pouvez aussi constamment vous positionner sur les limites de la morale. Souhaitez-vous mettre fin à la vie de personnes innocentes pour atteindre vos objectifs? Si vous voulez, vous pouvez le faire. Là vous.

En savoir plus sur: Fable, Fallout New Vegas, Skyrim, Oblivion, Mass Effect, Mass Effect 2, Divinity: Original Sin, Divinity: Original Sin II, Prey, The Witcher 3, Infamous: Second Son et Undertale.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');