12 téléviseurs et moniteurs de jeu en vente pour Black Friday à jouer sur console et PC

Réductions sur LG, Sony, Samsung et de nombreuses autres marques prestigieuses pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos jeux.

Les écrans, qu’ils soient incorporés dans des téléviseurs ou des moniteurs, sont généralement l’un des principaux protagonistes lors des ventes du Vendredi noir, à tel point que ces ventes imprègnent jusqu’aux jours précédant l’événement en question, moment dont nous avons décidé de profiter pour vous parler de certains des téléviseurs et des moniteurs les plus intéressants à jouer que nous avons vus en vente aujourd’hui, 23 novembre.

Téléviseurs en vente la semaine du Black Friday

Des deux catégories que nous allons couvrir aujourd’hui, les télévisions seront peut-être les plus intéressantes cette année 2020, du fait de la présence récente de consoles nouvelle génération, les télévisions étant leur habitat naturel en termes d’écrans. Comme nous l’avons mis en garde dans d’autres textes, certains des liens suivants ont un type d’affiliation, mais la mesure par laquelle nous avons choisi les offres, ainsi que leur objectif final, a été l’intérêt que nous avons considéré le modèle réduit, ou quelle a été l’ampleur de la remise.

Xiaomi Mi TV 4S (55 pouces) pour 349 euros (Prix d’origine 449 euros). Nous ouvrons la liste avec un modèle abordable dans sa gamme, qui avec la vente actuelle est encore plus accessible à l’utilisateur moyen. Nous parlons du Xiaomi Mi TV 4S, un téléviseur avec un panneau IPS 2160p qui a une bonne représentation des couleurs et un contraste adéquat, qui est légèrement amélioré grâce à l’utilisation du HDR10. C’est un modèle simple qui manque de fonctionnalités pour jouer, mais à un prix inférieur à la plupart des consoles de nouvelle génération, nous pensons que c’est une option très valable.

Samsung Q60T (43 pouces) pour 499 euros (Prix d’origine 699 euros). Le Samsung Q60T fait partie de nos recommandations TV pour la nouvelle génération de consoles, et il le fait pour offrir une excellente qualité d’image pour son prix, ainsi que quelques fonctionnalités intéressantes pour les nouvelles consoles; bien qu’il manque de compatibilité avec la norme HDMI 2.1.

Sony KD-AG9 (55 pouces) pour 1699 euros (Prix d’origine 2799 euros). En faisant un bond significatif en termes de prix et de performances, nous proposons ce téléviseur OLED Sony, qui se distingue par son puissant traitement d’image et ses fonctionnalités conçues pour jouer, puisque ce modèle fait partie de la série que Sony a appelée “liste pour la nouvelle génération de consoles “.

LG NANO 866 (49 pouces) pour 599 euros (Prix d’origine 899 euros). Une autre de nos recommandations en téléviseurs pour la nouvelle génération de consoles, pour offrir une qualité d’image irréprochable au sein de sa technologie, ainsi qu’une compatibilité totale avec HDMI 2.1 via 4 de ses ports et un taux de rafraîchissement élevé dans sa gamme, étant l’une des options les plus complètes pour son prix, qui est maintenant abaissé.

Samsung Q95T (55 pouces) pour 1199 euros (Prix d’origine 1999 euros). Peut-être l’une des inclusions les plus intéressantes de cette liste à son prix actuel, ce téléviseur représente le haut de gamme de Samsung aux résolutions 4K, si riche en fonctionnalités intéressantes. Pour les joueurs, certains d’entre eux pourraient être la compatibilité avec HDMI 2.1 ou FreeSync Premium en natif, en plus d’avoir un temps de réponse très faible.

LG OLED GX (55 pouces) pour 1699 euros (Prix d’origine 2398,99 euros). Il provient d’une réduction qui l’a laissé à 1799 euros, soit maintenant environ 100 euros en dessous de ce prix. C’est l’un des modèles LG les plus complets aujourd’hui, avec un excellent panneau OLED, une compatibilité avec HDMI 2.1, G-Sync et d’autres avantages qui en font une excellente option pour jouer.

Moniteurs à jouer en solde la semaine du Black Friday

Les moniteurs ont encore quelques particularités qui en font l’option préférée des joueurs sur PC, ainsi que de nombreux joueurs de console qui sont éblouis par leurs avantages. Voici quelques-uns des modèles qui nous ont le plus plu lors de ces soldes:

LG 27GL850-B pour 359 euros (Prix d’origine 499 euros). Les panneaux Nano IPS que LG a utilisés dans certains de ses moniteurs récents nous semblent être parmi les meilleurs panneaux que nous pouvons trouver sur le marché aujourd’hui, donc naturellement les moniteurs qui les utilisent sont également souvent parmi nos favoris. C’est le cas de ce GL850, avec une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 144 hertz et une compatibilité directe avec G-Sync, c’est un modèle complet qui, bien qu’il ait déjà un successeur sur le marché, dispose d’une offre très intéressante en ce moment.

ASUS VG279Q pour 205,99 euros (Prix d’origine 299 euros). Ce moniteur doté de la technologie IPS, d’un bon rendu des couleurs et d’un taux de rafraîchissement de 144 hertz a un excellent prix pour ses fonctionnalités; De plus, sa résolution FHD en fait un modèle abordable en termes de puissance.

Philips 288E2A pour 255,99 euros (prix d’origine 299 euros). Un moniteur simple avec une dalle IPS et une résolution 4K pour un prix abordable. Il manque des fonctionnalités dédiées aux joueurs et des éléments comme le HDR ou autres; cependant, c’est l’un des moyens les plus abordables de jouer en 4K natif, surtout au prix postérieur à sa dernière vente.

Samsung S34J552 pour 299 euros (Prix d’origine 449 euros). Avec un panneau Va avec un contraste riche et une résolution QHD, ce modèle ultra-large est tarifé dès maintenant. Il possède certaines fonctionnalités qui peuvent être utilisées par les joueurs, comme la compatibilité avec FreeSync ou environ 4 ms de latence dans GtG, donc, avec sa réduction actuelle, cela peut être une option intéressante.

Samsung C27RG50 pour 311 euros (Prix d’origine 349 euros). L’une des options les plus intéressantes que nous pouvons acquérir en ce moment si nous recherchons un moniteur 140 hertz est ce modèle Samsung, car il présente des caractéristiques très utilisables dans l’environnement concurrentiel, qui sont également intéressantes pour le jeu habituel, comme la compatibilité. avec G-Sync, ou son niveau de contraste élevé, résultat de l’utilisation du panneau VA de l’entreprise. Malheureusement, ce n’est pas le meilleur prix qu’il ait eu ces derniers temps, mais c’est le meilleur qu’il soit de nos jours, environ 40 euros en dessous de son prix habituel.

Asus ROG Swift PG35VQ pour 2199 euros (Prix d’origine 2498 euros). Pour ceux qui sont obsédés par l’acquisition du moniteur le plus avancé du marché, l’Asus Rog Swift bénéficie d’une réduction d’environ 300 euros par rapport à son prix habituel, laissant le modèle à 2 200 euros inaccessibles; Pour eux, nous obtenons une dalle QLED ultra panoramique, avec 200 hertz de rafraîchissement, une résolution WQHD, un temps de réponse de 1ms GtG et une compatibilité avec DisplayHDR1000 et G-Sync, étant l’un des modèles les plus complets du marché actuel.

En savoir plus: Black Friday 2020, Offres et Moniteurs et écrans.

