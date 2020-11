Le jeu Codemasters sera mis à jour gratuitement sur les futures consoles dès qu’il sera disponible.

Il reste très peu de temps avant la première de PlayStation 5, et encore moins de temps avant les débuts de DiRT 5. Le jeu de course tout-terrain de Codemasters sortira en magasin cette semaine avec une version pour les consoles actuelles, qui mettra à jour gratuitement à la nouvelle génération quand les consoles le sont. Et, pour ceux qui meurent d’envie de l’essayer maintenant, l’étude nous offre maintenant un Gameplay DiRT 5 sur PS5 où, déjà mis, ils passent en revue les améliorations du jeu sur cette console.

Tout d’abord, le nouveau gameplay DiRT 5 parle de l’une des améliorations les plus célèbres de la nouvelle génération, idéale pour un titre de course comme le vôtre: le jeu à 120 ips sur les consoles. Ici, le directeur technique David Springate parle de performances globales plus fluides, de une réponse plus précise au volant, pour une expérience de course bien plus immersive grâce à ce mode de jeu.

Mais il mentionne également une nouveauté PS5 spécifique, qui suscite beaucoup de curiosité chez les joueurs. Nous parlons de Contrôleur DualSense et son retour haptique, qui, avec des déclencheurs adaptatifs, donnera à DiRT 5 “l’impression d’être comme aucun autre jeu de course” en transmettant la sensation et la dureté du gravier pendant que vous courez. Pour couronner le tout, l’union de Audio 3D Avec des casques enveloppants, il permettra aux joueurs d’entendre et d’expérimenter la course de nouvelles manières, et cite quelques exemples curieux de son utilisation.

Par exemple les circuits ont des haut-parleurs distribué par des points spécifiques de la piste, et que les joueurs pourront entendre comment la musique se déplace d’un côté à l’autre, s’approche ou la laisse derrière, tout au long de la course. Playstation 5 Il sera mis en vente en Espagne le 19 novembre, et dans cet article, nous vous racontons nos premières impressions sur PS5. De même, pour ceux qui veulent prendre le volant, vous avez l’analyse DiRT 5 à votre disposition.

