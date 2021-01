Seuls Final Fantasy VII Remake et Ghost of Tsushima se faufilent dans une liste pleine de jeux Switch.

Bien que 2021 progresse sans interruption, nous avons toujours le Gueule de bois 2020 et nous apprenons à connaître dates intéressantes l’année dernière. Aujourd’hui, nous vous apportons les jeux Meilleures ventes à partir de 2020 physicien au Japon. La liste montre, une fois de plus, la domination de Nintendo Switch dans le pays japonais et l’attraction que ses jeux vidéo ont eu cette année. Animal Crossing: New Horizons était le Best-seller.

Grâce à Bibliothèque de données de jeu, nous avons su ce que 15 jeux vidéo best sellers physiquement (nous insistons pour que ce fait soit clair) au Japon. Ce qui n’est presque plus pas de surprise, en voyant les données de vente hebdomadaires que nous avons collectées, est-ce que 13 des 15 jeux Ils sont de Nintendo Switch. Seuls Final Fantasy VII Remake et Ghost of Tsushima, tous deux sur PlayStation 4, seront se faufiler au sommet.

Voici les 15 jeux les plus vendus au format physique au Japon en 2020 et leurs données de vente:

1.- Animal Crossing: New Horizons – 6,378,103

2.- Aventure en forme d’anneau – 1,591,366

3.- Momotaro Dentetsu: Showa, Reiwa mo Teiban! – 1 233 023

4.- Remake de Final Fantasy VII – 932 821

5.- Épée et bouclier Pokémon – 892207

6.- Mario Kart 8 Deluxe – 797.994

7.- Super Smash Bros.Ultimate – 560.122

8.- Minecraft – 556 992

9.- Clubhouse Games: 51 Classiques Mondiales – 519.649

10.- Super Mario 3D All Stars – 492 620

11.- Super Mario Party – 466 041

12.- Pikmin 3 Deluxe – 462 806

13.- Splatoon 2-434 742

14.- Fantôme de Tsushima – 412868

15.- Hyrule Warriors: Age of Cataclysm – 304,963

UNE teinte que nous devons prendre en compte et ce point de Game Data Library, c’est que les données de vente de FF VII Remake et Ghost of Tsushima ils ne sont pas entièrement mis à jour, mais qu’il ne doit pas changer sa position dans le classement une fois les chiffres définitifs obtenus. Sans aucun doute, le dernier opus d’Animal Crossing se démarque d’une certaine manière incontestable.

Nintendo Switch suit un niveau incroyable Et, par exemple, il a vendu plus de consoles que PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S combinées au Royaume-Uni en 2020. De retour au Japon, on apprenait aussi il n’y a pas longtemps que la console avait déjà dépassé les 17 millions d’unités vendues. Et de nouveau à L’Europe , nous avons également connu quels étaient les 20 jeux les plus joués en 2020 sur Switch.

Plus d’informations sur: Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Nintendo et Sony.

