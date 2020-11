Tout pour offrir à votre fils la nouvelle PlayStation, et pour son frère, une Xbox Series X.

Le manque de stock de PlayStation 5 a marqué la situation actuelle du jeu vidéo ces dernières semaines, ce qui nous laisse des histoires aussi intéressantes que les suivantes. Tout à fait conforme à ce que nous avons vu dans le film drôle Un Padre en Apuros (Jingle All the Way), également connu en Amérique latine sous le nom de The Promised Gift, un père a vécu recherche en ligne complète pour obtenir le cadeau que vous avez promis à votre enfant: la nouvelle PS5.

La PS5 a eu le plus grand lancement de l’histoire de la PlayStation, et le manque de stock a été le protagonisteSi sa chasse ne l’a pas conduit à vivre une aventure comique en proie à des catastrophes comme dans le film, il a finalement atteint son objectif et a pris le contrôle de cette précieuse console … non sans passer d’abord. plus de 13 heures devant plusieurs moniteurs. Ce cas curieux et amusant a été présenté dans la ville de Walsall, en Angleterre. Selon les médias locaux, M. Stephen Hill, 39 ans, a commencé son odyssée dès la première minute de minuit le 19 novembre, jour du lancement officiel de la console dans ce pays.

À partir de ce moment et accompagné d’un total de 8 moniteurs (un PC de bureau, un ordinateur portable, un téléphone et cinq tablettes), l’homme a sans cesse mis à jour la page de plus de huit magasins différents jusqu’à en trouver un qui mettrait le système en vente. . Mais malheureusement, cela ne s’est produit qu’après midi, à 13h20. Comme nous l’avons dit, la PlayStation 5 était pratiquement épuisée depuis avant son lancement dans une grande partie du monde, il était donc presque impossible de trouver même une unité disponible en magasin le jour de son départ.

En plus de la PS5, il a acheté une Xbox Series X pour son autre filsEn fin de compte, après avoir appuyé sur la touche F5, son travail acharné a porté ses fruits avec cette PS5 dont son fils aspirait tant et qu’il a l’intention de lui offrir pour Noël. La console de Sony accompagnera la Xbox Series X, qu’il avait également acquise peu de temps auparavant pour son autre fils avec l’aide de sa femme Emma. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre ce jour magique pour que vos petits aient une énorme surprise lorsqu’ils ouvrent leurs cadeaux. «J’ai hâte de voir leurs visages lorsqu’ils ouvrent leurs cadeaux», a commenté le fier père.

Au cours des dernières heures, Sony a confirmé que la PS5 était son plus gros lancement à ce jour, bien que les Japonais n’aient pas proposé de données de vente spécifiques. Ce qu’ils confirment, c’est qu’avant la fin de l’année, il y aura plus d’unités disponibles dans les magasins.

En savoir plus: PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');