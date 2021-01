Stukawaki a enregistré 48 pertes en solo au cours de cet exploit légendaire de bataille royale.

Combien de victimes pouvez-vous remporter en jouant avec vos amis pendant une partie de Call of Devoir: Warzone? Si c’est un nombre à deux chiffres, félicitations: vous avez notre respect. Mais ceux qui nous font enlever nos chapeaux sont TheMylesLive, JerK, ScummN et Stukawaki, les joueurs qui ont battu un record du monde en remportant un match avec un énorme 143 victimes derrière leur dos ensemble.

Plus précisément, le dernier de la liste s’est terminé par 48 combattants par lui-même, suivi de ScummN avec 43, TheMylesLive avec 27 et JerK avec 25. Si vous voulez voir comment ces joueurs imbattables font face à leurs DMR, il vous suffit de le vérifier dans la vidéo qui accompagne l’actualité, même si nous prévoyons que la clé est (bien sûr) la capacité de trouver les adversaires les plus cachés en un coup d’œil et de viser avec précision.

De cette manière, le record précédemment détenu par Vikkstar, Abezy, Cellium et Priestahh (la moitié d’entre eux, de FaZe) a été battu le 11 janvier; et maintenant la question est de savoir quand nous pouvons voir un jeu similaire. Pendant ce temps, la communauté discute de la équilibre des armes telles que la mitraillette MAC-10, qui a fait une bonne partie des pertes de cette équipe.

CoD Warzone et jeux communautaires

Après Blackout à l’époque de Black Ops IIII, Warzone s’est imposé comme le mode bataille royale unique actif dans la série, et évolue en parallèle avec le lancement des jeux de base. Alors que CoD Black Ops Cold War domine l’environnement multijoueur traditionnel, les fans de BR signent des histoires aussi particulières que celle du joueur de cornemuse qui ne s’est pas contenté d’un contrôleur, ou d’une souris et d’un clavier.

