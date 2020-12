15 accessoires à jouer pour moins de 50 euros que nous vous recommandons d'offrir ce Noël

Nous vous donnons une liste de super accessoires spécialement conçus pour ceux qui recherchent un cadeau pour un joueur.

18 décembre 2020

Nous sommes à une semaine des premières dates de Noël, une période de l’année où les cadeaux et les détails matériels sont communs chez les êtres chers, non pas comme une représentation de «l’esprit de Noël», mais comme une représentation physique dont nous nous sommes souvenus que quelqu’un de spécial; S’il s’avère que cette personne est aussi un joueur passionné, pourquoi ne pas faire le cadeau lié à son passe-temps? Dans cette mentalité, nous avons préparé cette courte liste, dans laquelle nous avons mis en évidence 15 accessoires ou cadeaux qui nous paraissent valables être pris en compte pour un éventuel présent, tous avec la particularité d’être en dessous de 50 euros, car un cadeau ne doit pas nécessairement être en contradiction avec la capacité de votre portefeuille.

Razer DeathAdder V2

Une des meilleures souris que l’on puisse acheter pour moins de 50 euros



Nous ouvrons la liste avec la dernière version de la célèbre Razer DeathAdder, une souris qui a gagné la sympathie du public gamer pour son facteur de forme, son bon capteur et son prix peu exorbitant. Cette version présente des changements importants dans sa construction – pas dans son facteur de forme – et dans son capteur, ce qui en fait une proposition intéressante encore aujourd’hui, surtout aux 49 euros pour lesquels on peut trouver ce modèle.

Souris d’ordinateur Razer DeathAdder V2 pour 49,99 euros

Redragon K552 RGB

Un clavier mécanique bien construit à un prix abordable



Ce clavier au format TKL a été notre choix préféré en dessous de 50 euros depuis plusieurs mois quand on recommande un clavier pas cher pour jouer, et c’est pour la simple raison que, de part son prix, on ne trouve pas de faiblesses qui nous font dénigrer de ladite position. Il est disponible en deux “saveurs” au choix entre les commutateurs linéaires et les commutateurs à clic audible.

Clavier RGB Redragon K552 (Switch Red) pour 47,99 euros

Game & Watch: Super Mario Bros

Un cadeau pour les collectionneurs, les nostalgiques et les joueurs



Un cadeau n’a pas à être purement utilitaire, même s’il s’agit d’un cadeau pour un joueur; Parfois, être quelque chose du médium peut être suffisamment attrayant pour être un beau cadeau. C’est la position dans laquelle nous pensons que cette mini console Nintendo se trouve en dehors des paramètres de collection, ce qui juge bon d’inclure le premier Super Mario et ses niveaux perdus dans un facteur de forme qui imite le jeu et la montre Nintendo d’origine. .

Jeu de mini console et montre Super Mario Bros pour 49,95 euros

Creative Sound Blaster G3

Une des solutions les plus complètes de son prix



Cette carte son Creative est, pour nous, l’une des meilleures options pour son prix pour ceux qui ont de bons écouteurs, les utilisent pour jouer à des jeux et veulent gagner plus de puissance pour eux; il dispose d’un amplificateur interne de bonne puissance avec le DAC habituel de ces cartes, ainsi que d’un logiciel compatible pour en tirer le meilleur parti.

Carte son externe Creative Sound Blaster G3 pour 39,99 euros

Pulls de Noël sur le thème “Gamer”

Notre amour des jeux vidéo plus chaleureux que jamais



Si chez vous vous faites partie de ceux qui aiment porter les pulls de Noël typiques et qu’il s’avère également que vous aimez beaucoup les jeux vidéo, chez xtralife il y a maintenant une bonne sélection de ces vêtements avec un thème “gamer” pour dire au revoir à l’année avec un peu de humour.

Sélection de maillots de Noël pour les joueurs pour 28 euros

Manette Kingear (Nintendo Switch)

Contrôleurs adorables et fonctionnels



Peut-être la manette la plus adorable que Nintendo Switch a à sa disposition, mais aussi l’une des plus intéressantes pour son prix, pour sa bonne construction et ses finitions, ainsi que sa bonne compatibilité avec la console et ses utilisations, qui l’ont fait en peu de temps devenez l’une de nos options préférées pour la console Nintendo.

Manette pour Nintendo Switch Kingear pour 43,99 euros

Ozone REC X50

L’un des meilleurs microphones USB que nous pouvons obtenir pour moins de 50 €



Pour ceux qui veulent obtenir un son plus clair et plus clair devant le bureau, soit en créant un type de contenu, soit par simple amélioration, ce microphone USB Ozone fait partie de notre dernière liste de recommandations pour sa bonne construction et son fonctionnement par un prix inférieur à 50 euros.

Microphone USB Ozone REC X50 pour 49,89 euros

Elegiant SR400

Deux en un pour toute utilisation



Ce que nous aimons de ces enceintes Elegiant, c’est la polyvalence qu’elles offrent, car elles sont alimentées par un seul USB et sont compatibles avec la connexion Bluetooth 5.0 et le facteur de forme de la barre de son. Le son qu’ils offrent en lui-même n’est pas particulièrement spectaculaire, mais pour son prix il n’est pas négligeable et il possède la polyvalence mentionnée ci-dessus.

Enceintes de bureau Elegiant SR400 pour 36,99 euros

Bungie Glorious PC Gaming Race

Un accessoire pour rendre notre câble de souris plus supportable



Les élastiques de bureau sont un accessoire souvent négligé, mais ils peuvent contribuer à faire de notre câble de souris une nuisance plus supportable. Ce modèle Glorious est parfaitement construit et évalué à nos yeux.

Mouse Bungie Glorious PC Gaming Race pour 16,69 euros

Razer Kraken X

Casque pas cher avec micro que nous aimons



Bien qu’il y a quelque temps, nous ne les aurions jamais placés comme l’une de nos options préférées dans les écouteurs pour jouer, les remises progressives et habituelles sur ce modèle nous ont fait repenser leur recommandation, car pour les 50 euros qu’il en coûte maintenant, nous pensons qu’ils sont une option très bien pour ceux qui recherchent des écouteurs avec un micro léger et avec un son adéquat.

Casque Razer Kraken X pour 49,99 euros

Contrôle PowerA amélioré

Compatibilité totale avec Xbox One, Series et Windows



Bien que le câble puisse sembler quelque peu archaïque, cette télécommande PowerA élimine l’ennui des piles et des piles, a une bonne construction avec des extras intéressants tels que des boutons supplémentaires ou un contrôle audio, et est entièrement compatible avec toutes les plates-formes actuelles de Microsoft.

Manette filaire améliorée PowerA pour Xbox pour 39,99 euros

V-Moda BoomPro

Une bonne solution pour transformer presque n’importe quel casque en un casque “gaming”



La proposition de cet accessoire est très simple: connectez-le à l’entrée de votre casque s’il dispose d’un câble amovible pour en faire un casque avec microphone inclus. Cela fonctionne vraiment bien et a un bon son; il faut juste faire attention à la compatibilité physique entre l’écouteur et le connecteur.

Microphone casque V-Moda BoomPro pour 32 euros

Sang, sueur et pixels par Jason Schrerier

Un regard sur le côté plus artistique et turbulent du médium



Si la personne qui va recevoir le cadeau est très impliquée dans le médium et dans son fonctionnement de l’intérieur, les déclarations recueillies par Jason Schreier dans ce livre sont de l’or pur pour élargir notre vision des jeux vidéo, comment ils sont fabriqués et ce qu’ils signifient pour ceux qui ils les créent. Une lecture totalement recommandée.

Blood, Sweat and Pixels: les histoires à succès et turbulentes derrière le développement des jeux vidéo pour 18,95 euros

Écouteurs HyperX Cloud

Petit casque avec un micro décent



Nous avons très récemment recommandé ce modèle dans l’un de nos guides d’achat, il correspond au profil auquel nous avons affaire dans celui-ci et c’est l’une des options les plus intéressantes pour ceux qui possèdent une Nintendo Switch; compte tenu de tout cela, nous avons voulu les recommander à nouveau.

Écouteurs HyperX Cloud Earbuds pour 36,01 euros

Lampe PlayStation Paladone

Les symboles de la console Sony plus brillants que jamais



Nous fermons la liste avec un petit accessoire qui est tombé amoureux de nous, c’est une lampe LED avec les symboles du contrôle PlayStation, qui au fil du temps sont également devenus un signe de la marque; Pour ceux qui en sont particulièrement proches, cela peut être une bonne touche, pour ceux qui sont fans de Redmond ou de Nintendo, disons qu’il existe aussi des versions pour eux.

Lampe LED PlayStation pour 24,97 euros

