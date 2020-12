Blade Runner, Ghost in the Shell et Matrix sont quelques-uns des éléments essentiels.

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux vidéo les plus attendus de la génération, et après plusieurs retards, il est prévu de sortir en magasin 10 décembre. Il ne reste plus que quelques jours, mais on sait parfaitement bien combien de temps l’attente pour quelque chose de si désiré.

Pour cette raison, nous ne pouvons penser à rien de mieux que de profiter des prochaines heures à regarder certains de ces 15 films cyberpunk à ne pas manquer. Des noms propres comme Blade Runner, Ghost in the Shell ou Akira sont de vrais classiques, tandis que d’autres deviennent juste une surprise pour ceux qui ne les connaissent toujours pas. Quel est ton préféré?

Défi total (1990) Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Marshall Bell … avec un casting spectaculaire, le film de Paul Verhoeven se déroulant en 2084 est un incontournable du genre.

Dredd (2012) Le retour de Judge Dredd en 2012 a dépassé sa version originale, ce que nous ne voyons pas souvent dans les films. Digne adaptation de la bande dessinée de 1977 (John Wagner et Carlos Ezquerra).

Fantôme dans la coquille (1995) Nous avons dû choisir entre celui de 1995 et celui plus récent joué par Scarlett Johansson. Décider a été facile, pourquoi mentir. Si vous aimez le genre, vous prenez déjà du temps.

Rapport minoritaire (2002) C’est l’une des œuvres les plus acclamées de Steven Spielberg. Une intrigue intense, pleine de surprises et qui offre une vision différente de l’avenir que l’on pourrait voir un jour.

Robocop (1987) Peu importe que plus de 30 ans se soient écoulés; nous apprécions comme si c’était le premier jour chaque fois que nous examinons Robocop. Un de ces films que tout le monde aurait dû voir.

Blade Runner (1982) et Blade Runner 2049 (2017) 35 ans de différence entre l’oeuvre de Ridley Scott et le retour aux mains de Denis Villeneuve. Il y a de nombreux débats sur ce qui est le meilleur, vous n’avez donc pas d’autre choix que de profiter des deux.

Tron (1982) Steven Lisberger a surpris tout le monde au début des années 1980 avec son idée séduisante: un différend juridique entre programmeurs de jeux vidéo, né dans la vraie vie et destiné à être résolu dans un monde numérique.

La tondeuse à gazon (1992) Jouer à Dieu peut être fatal – dites à Victor Frankenstein – et si nous ajoutons un mélange de drogues avec des expériences de réalité virtuelle, éteignez et allons-y. Un classique.

Matrice (1999-2003) Avec le quatrième opus en préparation (fin 2021), c’est le moment idéal pour profiter à nouveau de la trilogie des sœurs Wachowski. En commençant, bien sûr, par l’original.

Brésil (1985) Terry Gilliam est l’un de ces films dont les années ne passent pas. Une société dystopique, de grandes entreprises et une erreur bureaucratique aux conséquences désastreuses.

Ville sombre (1998) Comme son nom même vous invite à le penser, Dark City est l’un des plus sombres de la liste. Le point de départ est un meurtre, dont la faute incombe à un homme incapable de se souvenir de ce qui s’est passé.

Mise à niveau (2018) Le plus récent de la liste. Sa proposition est séduisante grâce à son histoire d’amour et de vengeance. Et, surtout, à sa vision de l’utilisation des technologies de pointe au service de la médecine.

Ex Machina (2015) Les progrès de l’intelligence artificielle ont rendu la vie humaine beaucoup plus facile, mais où sont les limites de la logique? Que se passera-t-il le jour où une machine sera capable de ressentir?

Akira (1988) Katsuhiro Otomo (Memories, Steamboy, Short Peace …) a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du genre avec Akira. Pour beaucoup, l’une des meilleures œuvres cyberpunk de l’histoire.

Alphaville (1965) Dans une ville futuriste sur une autre planète, personne ne sait où se trouve le professeur Von Braun. Plusieurs enquêteurs sont décédés au cours de leur perquisition, et c’est maintenant au tour d’un journaliste intrépide.

