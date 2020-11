Il n’est jamais trop tard pour profiter de Crysis, Dead Space ou Star Wars Jedi: Fallen Order

Avec l’arrivée des Xbox Series X et S, le service Xbox Game Pass c’est plus important que jamais pour Microsoft. Il n’y a pas un seul jour sans que ce soit des nouvelles; a récemment annoncé les nouveaux jeux ajoutés au catalogue, qui en ce moment c’est plus grand que jamais grâce à la fusion avec EA Play, un service qui compte près d’une centaine de titres disponibles.

Les détenteurs de la nouvelle machine de Microsoft – et ceux de la Xbox One – peuvent profiter d’une bonne poignée de jeux Electronic Arts, à la fois des gloires récentes et anciennes. Parmi eux, certains classiques comme la saga Dead Space, mais aussi d’autres actuels comme Star Wars Jedi: Fallen Order. Vous ne savez pas par où commencer? Nous recommandons 15 jeux incontournables d’EA Play.

Notre TOP 5

Star Wars Jedi: Ordre déchu La dernière grande aventure Star Wars est la grande nouveauté qui apporte avec elle l’union entre Xbox Game Pass et EA Access. Un titre qui combine la mécanique d’exploration avec un combat intense au sabre laser.

Trilogie Mass Effect Nous ne savons pas si vous voulez attendre les remasters, mais laisser passer une seule journée sans profiter de la saga Mass Effect est déjà trop. Trois fantastiques RPG de science-fiction qui ont laissé leur empreinte sur la génération précédente.

Trilogie de l’espace mort Et d’une trilogie à l’autre tout aussi bien… Aimez-vous la terreur? Science fiction? Dead Space est une saga essentielle pour tout amateur d’horreur de survie. De plus, le troisième entracte a un mode coopératif.

Origines de l’âge du dragon L’ensemble de la saga est disponible dans EA Access, même si cette fois nous avons décidé de mettre en évidence les avantages du titre original. Pour de nombreux utilisateurs, le dernier grand travail de BioWare. Un RPG complexe, avec une histoire inoubliable.

Titanfall 2 L’une des meilleures expériences d’action récentes. Sa campagne principale est formidable; un festival de tir qui surprend par sa variété et ses situations de combat folles. Et aussi son multijoueur est passionnant.

10 jeux à essayer

En savoir plus: Star Wars Jedi: Fallen Order, Unravel 2, Unravel, Xbox Game Pass, EA Access, A Way Out, Dragon Age: Origins, Mass Effect: Legendary Edition, Dead Space 2, Dead Space, Dead Space 3, Alice: Madness Returns, Sea of ​​Solitude, Burnout Paradise Remastered et Battlefield V.

