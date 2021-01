Les offres d’hiver de GOG donnent accès à plus de 3 500 jeux PC avec une grande variété de propositions.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 31 décembre 2020, 13: 318 commentaires

Notre attention est généralement fixée sur les nouvelles versions; dans les grandes premières cette semaine après semaine ont frappé les magasins du monde entier. Mais il existe des plateformes comme GOG qui n’oublient pas histoire du jeu vidéo, avec un vaste catalogue de classiques de pc adapté aux équipements actuels. C’est pourquoi, dans les traditionnelles offres d’hiver GOG, il est toujours intéressant de parcourir ses milliers de jeux rétro à découvrir. joyaux du passé à des prix scandaleusement bas.

Pour moins de 5 euros vous avez d’autres grands classiques comme KOTOR ou System Shock 2C’est précisément dans ce sujet que nous vous présentons une liste de 16 grands jeux vidéo sur PC que pouvez-vous acheter pour moins de 2 euros, avec des propositions de toutes sortes et pour tous les goûts: horreur, action, aventures graphiques, jeux de rôle et même aventures de plateforme. Il existe de grandes marques comme Star Wars, Indiana Jones ou Broken Sword, et d’autres propositions plus inconnues mais tout aussi inoubliables.

Arcanum: Of Steamworks et Magick Obscura – 1,29 euros chez GOG

Broken Sword 2: Remastered – 1,99 € chez GOG

Clive Barker’s Undying – 1,29 euro en GOG

Thème Hôpital – 1,29 euros en GOG

Nox – 1,29 euros en GOG

The Ultimate DOOM – 1,49 euros chez GOG

Dungeon Keeper Gold – 1,29 euros en GOG

Deus Ex GOTY Edition – 0,99 € dans GOG

LOOM – 1,79 euros en GOG

Maniac Mansion – 1,79 euros chez GOG

Rayman 2: The Great Escape – 1,29 euros chez GOG

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II – 1,79 euros chez GOG

Indiana Jones et le destin de l’Atlantide – 1,79 euros en GOG

Retour au château de Wolfenstein – 1,99 € en GOG

Thief Gold – 0,99 € sur GOG

Legacy of Kain: Soul Reaver 2 – 0,99 € chez GOG



Les offres GOG sont disponibles jusqu’au 4 janvier 2021Notre sélection comprend des jeux pour moins de 2 euros, mais en payant quelques centimes de plus, vous pouvez en profiter autres grands classiques comme System Shock 2 pour 2,09 euros, ou les grands Star Wars Knights of the Old Republic pour 2,89 euros pour ne citer que quelques exemples.

Les jeux ici présents sont des classiques avec de nombreuses années derrière eux, mais dans les offres de GOG, vous pouvez également trouver des jeux récents avec des réductions de prix importantes. Il y a plus de 3500 jeux en solde, alors n’hésitez pas à consulter la liste complète des offres, disponibles jusqu’au 4 janvier 2021, et bien sûr aussi, profitez de la promotion pour télécharger gratuitement Metro Last Light Redux sur GOG.

Toutes les offres d’hiver GOG

