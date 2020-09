L’extension Beyond Light de D2 sera bientôt disponible sur toutes les plateformes, y compris le Xbox Game Pass.

Un jour comme celui-ci, il y a six ans, le 9 septembre, Bungie et Activision apportaient le Destiny original aux magasins. Depuis lors, le shooter-looter de science-fiction a parcouru un long chemin à travers les mises à jour et les extensions, et aujourd’hui c’est un jeu très différent de ce qu’il était à l’époque. Maintenant avec un système d’auto-édition, les parents de Halo dessinent un avenir prometteur ce qui est assez différent d’un Destiny 3.

Plus précisément, nous rappelons que l’extension Beyond Light de Destiny 2 sera lancée prochainement 10 novembre après avoir subi un retard d’un mois et demi en raison de la crise du COVID-19. Cela en fait l’un des titres de lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, occupant curieusement pour Microsoft la place que Halo Infinite n’aura pas ce jour-là. Dans le même temps, le jeu de base et toutes ses extensions seront publiés sur Xbox Game Pass, avec des prévisions d’atteindre Game Pass pour PC en 2021.

Lors de l’événement de lancement de Beyond Light, Bungie a confirmé que nous sommes effectivement confrontés une trilogie dédié à Darkness qui sera étendu avec deux autres extensions: The Witch Queen (2021) et Lightfall (2022). Il reste encore du temps pour cela, donc en attendant, nous pouvons nous contenter des aperçus des nouvelles sous-classes de stase qui arriveront entre nos mains dans quelques mois: les Shadebinder Sorcerers, les Giant Titans (Behemoth) et les Phoenix Hunters. (revenant); qui s’accompagnent d’un nouveau système de compétences.

L’équipe Siatelite publie également une entrée commémorative sur son blog officiel avec une image dédiée à l’anniversaire et informant que leur magasin d’objets de collection a été mis à jour avec des t-shirts, des affiches et des mugs dédiés à cet anniversaire.

En savoir plus: Destiny 2, Destiny, Bungie et Destiny 2 – Beyond Light.

googletag.cmd.push(function() {

var g = ‘/241667871/3DJuegos/homepage/news’;

googletag.pubads().disableInitialLoad();

googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], ‘dfp-masthead’).setTargeting(“Pos”, [“top”]).addService(googletag.pubads());// masthead

googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], ‘dfp-atf’).setTargeting(“Pos”, [“1”]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf

googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], ‘dfp-mtf’).setTargeting(“Pos”, [“2”]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf

googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], ‘dfp-btf’).setTargeting(“Pos”, [“3”]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf

googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], ‘dfp-footer’).setTargeting(“Pos”, [“footer”]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer

googletag.defineSlot(g, [[1,1]], ‘dfp-thin’).setTargeting(“Pos”, [“thin”]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78]

googletag.defineSlot(g, [[1,1]], ‘dfp-inread’).setTargeting(“Pos”, [“inread”]).addService(googletag.pubads()); // inread

googletag.defineSlot(g, [[1,1]], ‘dfp-cintillo’).setTargeting(“Pos”, [“cintillo”]).addService(googletag.pubads()); // cintillo

googletag.defineSlot(g, [[1,1]], ‘dfp-interstitial’).setTargeting(“Pos”, [“interstitial”]).addService(googletag.pubads()); // interstitial

googletag.defineSlot(g, [[1,1]], ‘dfp-oop’).setTargeting(“Pos”, [“oop”]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page

googletag.pubads().enableSingleRequest();

googletag.pubads().setTargeting(“console_name”, [“pc”]).setTargeting(“publisher”, [“activision”]).setTargeting(“genre”, [“acción”,”acción-y-aventura”,”primera-persona-(fps)”]).setTargeting(“game”, [“destiny-2”]).setTargeting(“url_sha1”, “160df4de1490bcdcdf8b618da62e81590f1b76fc”);

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’,’1856413241239828′); fbq(‘track’,’PageView’);

L’article 167 millions de personnes ont rejoint le tireur spatial est apparu en premier sur Agence SEO.