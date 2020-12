L’aventure se déroule dans le même univers que DYING: Reborn, sorti il ​​y a quelques années sans grand succès critique.

En 2017, DYING: Reborn est sorti sur PS4, plus tard sur d’autres systèmes, DYING: Reborn, une aventure d’horreur et d’énigmes de type escape room qui n’a pas bénéficié de l’approbation de la presse spécialisée, une raison qui n’a pas séparé les responsables du développement de DYING : 1983, un titre situé dans le même univers avec lequel ils chercheront terroriser les utilisateurs de PC et de PlayStation 5 dans les années à venir.

Peu d’informations ont été partagées sur son approche. Selon leur formulaire d’achat sur Steam, les joueurs auront pour mission explorez un environnement 3D à la première personne en toute liberté profiter de différents objets éparpillés le long du chemin pour résoudre un puzzle après l’autre et, ajoutent-ils, découvrir la vérité cachée derrière chaque scène, sans fournir plus d’informations sur le mystère à percer.

DYING: 1983 promet plus d’énigmes et un script plus long par rapport à DYING: RebornDivertissement Nekcom, les responsables, assurent qu’il y aura trois fois plus de puzzles de ceux vus dans DYING: Reborn. L’histoire du jeu vidéo se multiplie également par rapport aux travaux précédents, avec un script jusqu’à cinq fois plus long. Améliorations apportées à DYING: Reborn et son équipe en charge garantissent que les utilisateurs verront un niveau plus élevé de narration et de performances, “de sorte que le personnage emblématique de la série, Fishhead, apparaîtra cette fois d’une manière plus inattendue“.

En plus de ces premiers détails, vous pouvez voir une première bande-annonce du projet ainsi que plusieurs images où les environnements sombres et macabres semblent garantis. DYING: 1983, selon Gematsu, arrivera également sur PS4, Xbox et Nintendo Switch une fois qu’il sera disponible pour la première fois sur PlayStation 5 et PC.

Si vous voulez avoir un peu de mal, n’hésitez pas à consulter notre vidéo spéciale de 15 jeux vidéo d’horreur auxquels vous devez jouer oui ou oui. Vous pouvez également consulter dans 3DJuegos l’analyse de Visage, lancée il y a quelques semaines pour PC, PS4 et Xbox One.

En savoir plus: DYING: 1983 et Nekcom Entertainment[[

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');