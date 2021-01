Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que le temps passe, car il y a à peine 20 ans le monde du jeu se préparait à accueillir un nouveau concurrent pour le secteur des consoles, celui des États-Unis qui pariait sur une vision occidentale et mettait le pouvoir entre les mains. des joueurs, ainsi que de jeter les bases du jeu en ligne pour ces types de systèmes. C’était précisément le 6 janvier 2001, lorsque 2 figurines de différents domaines se sont rencontrées pour présenter la première Xbox.

Il y a 20 ans, The Rock et Bill Gates ont présenté la première Xbox

Si vous êtes un fan de Xbox, c’était sûrement un jour férié pour vous car 20 ans se sont écoulés depuis ce moment au CES 2001 lorsque Bill Gates, PDG de Microsoft, et La Roca, lutteur de la WWE et plus tard acteur, ont présenté le première Xbox au monde. Avec cette présentation, Microsoft a officialisé son entrée dans le secteur des consoles, qui avait été dominé par le Japon et qui avait vu la montée et la domination de Nintendo, ainsi que l’irruption de Sony avec PlayStation.

En 2001, Bill Gates était l’un des visages les plus connus de l’ère numérique qui changeait lentement le monde au début du 21e siècle. De son côté, La Roca vivait un grand moment au WWF, on pensait donc que l’union de ces 2 figurines serait idéale pour présenter la nouvelle console Microsoft.

Deux décennies après cet événement, le monde a vu le lancement de la Xbox Series X | S, avec une marque bien positionnée dans l’industrie et avec des paris qui cherchent à changer le jeu pour toujours, comme Xbox Game Pass et Project xCloud, des services qui offrent une expérience de jeu indépendante d’une plateforme spécifique.

