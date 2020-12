20 grands jeux de 2020 à offrir ce Noël pour moins de 30 euros

Une petite liste de suggestions pour tous ceux qui veulent s’amuser un peu.

17 décembre 2020

Nous continuons avec nos textes sur le thème de Noël, tous dans le but d’apporter des idées pour les plus indécis. C’est maintenant au tour des jeux vidéo, protagonistes absolus de l’environnement dans lequel nous nous trouvons, qui tendent également à figurer en tête de la liste de souhaits de beaucoup de nos proches.

Nous savons que rien de ce que nous écrivons ne peut peser plus qu’une demande directe de cadeau, mais pour ceux qui savent qu’ils veulent offrir -ou se donner- un jeu vidéo et ne savent pas exactement pourquoi y aller, nous avons préparé cette liste de titres pour ce 2020 à partir de de nos propres recommandations; De plus, pour rendre les choses plus difficiles – et plus faciles pour ceux qui donnent en cadeau – nous avons préparé la liste pour que aucun de ceux inclus n’a un prix supérieur à 30 euros.

Comme beaucoup de titres présentés ont des prix qui varient d’une plateforme à l’autre, nous avons renoncé à souligner le prix, mais nous espérons que la limite de 30 euros sera un indicateur suffisant de ce qui nous attend après chaque nom.

Hadès (PC). Hades est sur PC pour 20,99 euros serrés; mais étant l’un des jeux de l’année, ainsi que l’un des nominés pour ce prix aux Games Awards, nous n’avons pas voulu rater l’occasion de le mettre en valeur sur cette liste. Dragon Quest XI: Echoes of a Lost Past Edition of Light (PS4). La première édition de ce fantastique RPG Square Enix est à un prix très modéré sur PS4 maintenant que nous avons l’édition définitive parmi nous; bien que nous la considérions également intéressante. Spelunky 2 (PC et PS4). La suite du fantastique Spelunky récupère tout ce qui a fait de l’original de 2008 l’un des indies de sa génération et élargit ces bases avec de nouveaux mécanismes et scénarios. C’est à un prix très bas sur PC et console Sony. Yakuza 0 (Xbox One, PC et PS4). Ce grand préquel de la saga Yakuza, qui expliquera les origines de deux de ses personnages les plus aimés, est sorti sur PS4 en 2017 et sur PC en 2018; mais il n’avait vu le jour sur la plateforme Microsoft que cette année. Il est toujours aussi recommandé. Il n’y a pas de jeu: mauvaise dimension (PC). Ce curieux Indie nous dit explicitement qu’il n’y a pas de jeu dedans, mais nous savons que derrière ces pixels il y a quelque chose de caché pour écraser les boutons, alors pourquoi ne pas le chercher? Un demi-hommage aux classiques du milieu, un demi-collection de blagues à travers le quatrième mur, cet indie séduira ceux qui recherchent un jeu irrévérencieux et simple dans ses formes. Une courte randonnée (PC et Switch). La prémisse de ce titre est implicite dans son propre nom, nous devrons simplement nous frayer un chemin, soit en marchant, en volant, soit en grimpant à travers le petit parc du Falcon pour en atteindre le sommet. Un titre simple et pas cher qui semble idéal pour déconnecter une bonne journée de congé. Il est disponible pour PC et pour Switch via son eShop. Kentuky Route Zero (toutes les plateformes). Ce jeu épisodique a commencé son voyage dans un 2013 lointain et jusqu’à cette année il n’a pas pris fin définitivement; avec une nette évolution dans ses formes et ses thèmes à travers ses chapitres, on peut obtenir toute l’histoire pour un peu plus de 20 euros sur PlayStation 4, sur les consoles Microsoft et sur Nintendo Switch; ainsi que sur PC, où il a été initialement publié. Un titre très intéressant pour ceux qui aiment les jeux vidéo pour son récit. Nous vous laissons ce texte de nos compagnons Extra Life au cas où vous voudriez en savoir plus sur lui. Persona 4 Golden (PC). Le quatrième opus de cet Atlus JRPG a mis beaucoup de temps à sortir de ses plates-formes d’origine, mais c’est toujours un titre très agréable à la fois pour son histoire et ses systèmes alambiqués. Cuphead (toutes les plateformes). Cela a été l’année au cours de laquelle les joueurs PS4 ont pu profiter de ce titre fantastique, qui n’est pas étranger aux joueurs sur ordinateur, à la console hybride de Nintendo ou à ceux qui possèdent une console Xbox. Streets of Rage 4 (toutes les plateformes). Le retour sur le ring de l’une des sagas les plus appréciées du genre Beat’em-Up est une source de joie pour tout fan du genre, et il l’a fait avec un excellent titre qui est également disponible pour un peu plus de 20 euros sur toutes les plateformes. De la PS4 de Sony au portable hybride de Nintendo. Bien sûr, il peut également être apprécié sur Steam et sur les plateformes Microsoft. Risque de pluie 2 (toutes plates-formes). Ce fantastique Rogue-Like combine habilement des mécanismes basés sur le butin et l’équipe avec une action en trois dimensions – qui manquait à son premier versement – la version console est à un prix avantageux sur toutes les plates-formes et comprend le premier titre, tandis que sur Le prix du PC est légèrement plus élevé. Huntdown (PC). Ce fantastique titre d’action en deux dimensions a un fort esprit arcade qui sert de marque et de présentation, mettant en évidence la grande variété d’ennemis, chacun avec leurs particularités et leur action effrénée revitalisante. Si la personne qui va profiter du cadeau aime les titres comme Broforce ou Hot Guns, elle l’appréciera aussi. Mainfold Garden (toutes les plateformes). Ce titre de puzzle spatial basé sur la gravité se distingue, en plus de sa bonne approche, par sa belle et impressionnante mise en scène et son caractère méditatif et détendu. Une expérience qui vaut la peine d’être appréciée et offerte à parts égales. Il est disponible sur toutes les plateformes, du PC via Steam ou Epic, à la Xbox One, via les plateformes Nintendo Switch et Sony. Bioshock: La Collection (Switch). Bien que cette compilation ne soit pas nouvelle, la version pour Nintendo Switch a vu le jour dans le courant 2020, est désormais à un très bon prix, et est un excellent moyen de profiter de trois des tireurs les plus influents du jeu vidéo pour un seul joueur de les dernières fois. Spiritfarer (toutes les plateformes). Un beau titre à la fois visuellement et dans le thème qui l’entoure, qui a des mécanismes de gestion curieux qui en font une expérience un peu plus longue et plus complète que ce à quoi vous vous attendez. Le meilleur prix se trouve sur la console Sony, mais il est également disponible sur PC via Steam et sur Switch via l’eShop; Pour les joueurs Xbox, notre recommandation est d’opter pour le Game Pass, car il est actuellement au prix d’un euro et comprend cela et de nombreux autres titres. Le piéton (PC). Des plates-formes avec des énigmes, un mélange qui n’est pas du tout non conventionnel, mais si on le mélange avec deux espaces en mouvement pour les résoudre, les choses se compliquent autant qu’intéressantes. Pour bien le comprendre, nous vous recommandons de jeter un œil à sa bande-annonce de présentation sur Steam, dans le lien que nous vous avons fourni. Ghostrunner (toutes les plateformes). Nous avons aimé le mélange d’action d’arcade à la première personne avec les plates-formes que cet indie One More Level nous offre, et beaucoup, nous ne voulions donc pas manquer l’occasion de le recommander ici. Il est disponible sur toutes les plates-formes, y compris la PS4 via le PlayStation Store, la Xbox via le Microsoft Store et la console hybride de Nintendo via sa boutique virtuelle. Fall Guys: Ultimate Knockout (PC et PS4). Le titre de Mediatonic était la sensation de l’été, et bien qu’une partie de l’intérêt qu’il suscite semble s’être estompé, c’est toujours une expérience amusante pour quiconque ne l’a pas joué, surtout maintenant que du nouveau contenu a été annoncé pour lui. Il est disponible sur PlayStation 4 depuis son lancement, ainsi que sur PC. Appel de la mer (Xbox et PC). Call of the Sea mélange très intelligemment les énigmes en fonction de l’interaction avec des objets que nous avons vus dans des titres comme The Room avec un format typique dans le Walking Simulator. Le résultat est un jeu intéressant – et parfois difficile si vous perdez le fil – qui devient très divertissant. Nous pouvons en profiter à la fois sur PC et sur les plateformes de jeux Microsoft. Parmi nous (PC et Switch). Nous allons tricher terriblement sur ce dernier titre, car il a été initialement publié en 2017 et ce n’est qu’après son succès soudain que nous avons vu une sortie sur Switch, mais étant donné le phénomène de ce titre multijoueur de mensonges et de tromperie, nous n’avons pas voulu manquez l’occasion de souligner ici le travail des gars d’InnerSloth.

