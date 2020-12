Plusieurs aventures hautement recommandées à prix réduit dans les offres de Noël de la plateforme Valve.

Les désormais traditionnelles soldes d’hiver de Steam ont commencé. Comme chaque année, pour profiter au maximum des vacances de Noël, la plateforme Valve teste nos poches avec les soldes et les remises les plus attractives. Bien sûr, pour un temps limité, car ils ne seront disponible jusqu’au 5 janvier prochain. Comme nous voulons vous aider à profiter de ces offres sans passer des heures à naviguer sur le Web, nous avons décidé de collecter 20 jeux essentiels que vous pouvez trouver pour moins de 20 euros dans les soldes d’hiver Steam.

Control Ultimate Edition pour 19,99 euros (50% de réduction, avant 39,99 euros) – Le dernier jeu vidéo des créateurs d’Alan Wake et Max Payne. Une aventure d’action et des pouvoirs télékinésiques. Cette édition comprend les deux extensions publiées après le lancement. GTA V pour 14,99 euros (50% de réduction, avant 29,99 euros) – Le dernier opus de la saga sandbox par excellence, qui comprend une histoire avec trois protagonistes dont les chemins s’entremêlent lorsqu’ils frappent la ville. Comprend l’accès à GTA Online. Ori and the Will of the Wisps pour 14,99 euros (50% de réduction, avant 29,99 euros) – L’un des jeux de plateforme les plus addictifs et les plus beaux de ces dernières années. Le jeu est sorti cette année et est la suite d’Ori and the Blind Forest. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy pour 19,99 euros (50% de réduction, avant 39,99 euros) – Pack comprenant trois jeux. Plus précisément, les trois premières aventures avec Crash Bandicoot. Ce sont les jeux PlayStation originaux, remasterisés visuellement. Spyro Reignited Trilogy pour 19,99 € (50% de réduction, auparavant 39,99 €) – Comme pour Crash, cette trilogie comprend les trois premiers jeux mettant en vedette le charismatique Spyro the Dragon. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition pour 14,99 euros (70% de réduction, avant 49,99 euros) – L’un des meilleurs RPG pour beaucoup, basé sur les aventures de Geralt of Rivia. Une aventure avec de nombreuses heures de contenu qui comprend les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. Monster Hunter: World pour 19,79 euros (34% de réduction. Avant 29,99 euros) – La partie de base d’une aventure RPG dans laquelle nous mettons nos compétences d’épée à l’épreuve contre toutes sortes de monstres et de créatures. Pillars of Eternity II: Deadfire pour 19,99 euros (50% de réduction, avant 39,99 euros) – L’un des RPG classiques les mieux notés ces dernières années. Obsidian, maîtres du genre, sont les parents de cette aventure incontournable pour les fans du genre. Mortal Kombat 11 pour 14,99 euros (70% de réduction, avant 49,99 euros) – Une saga classique de jeux de combat, avec l’une de ses meilleures tranches. NetherRealm a frappé dans le mille avec son style et nous essaierons toujours de finir nos rivaux en nous basant sur les «fatalités». Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered pour 14,99 euros (50% de réduction, avant 29,99 euros) – La remasterisation de l’un des opus les plus reconnaissables de la populaire saga Need for Speed. La police poursuit partout. Star Wars Battlefront II Celebration Edition pour 11,99 euros (70% de réduction, avant 39,99 euros) – Idéal pour les fans de Star Wars, dans un produit qui comprend le jeu de base et tout le contenu publié plus tard, y compris les skins, objets et plus encore. Gears 5 pour 9,99 euros (75% de réduction, auparavant 39,99 euros) – Le dernier opus de la saga Gears déborde d’action des quatre côtés alors que nous nous attaquons à Locust et plongeons dans l’histoire de Kait Diaz. Fall Guys: Ultimate Knockout pour 15,99 euros (20% de réduction, avant 19,99 euros) – L’un des jeux les plus révolutionnaires de 2020 grâce à sa proposition multijoueur folle ‘Party Royale’ dans le plus pur style Yellow Humor. Cuphead pour 13,99 euros (30% de réduction, avant 19,99 euros) – Une plateforme classique pour son développement et son esthétique inspirée de l’animation des années 30. Un vrai défi de par sa difficulté que l’on peut également apprécier en coopérative. Dead Cells pour 14,99 euros (40% de réduction, avant 24,99 euros) – L’un des jeux roguelite par excellence, qui se distingue par son action effrénée et une exigence adaptée à ceux qui recherchent un défi. Resident Evil 3 pour 19,79 euros (67% de réduction, avant 59,99 euros) – Nemesis vous hantera dès le début de l’aventure dans l’un des épisodes les plus intenses et les plus accablants de la saga Capcom. Ace Combat 7 Skies Unknown pour 19,79 euros (67% de réduction, avant 59,99 euros) – Si vous aimez les arcades aériennes, la saga Ace Combat est une référence du genre; offre de l’action et un pilotage extrême. Star Wars Jedi Fallen Order pour 19,99 euros (60% de réduction, auparavant 49,99 euros) – Cal Kestis doit survivre en utilisant le pouvoir de la Force pour reconstruire l’Ordre Jedi. Le jeu a des sections d’action et de plateforme; pour beaucoup, le meilleur basé sur Star Wars. Dishonored II pour 11,49 euros (70% de réduction, auparavant 39,99 euros) – L’un des jeux à la première personne les plus intenses et polyvalents. Nous visiterons l’île de Karnaca pour rendre justice. Toutes sortes d’armes et de pouvoirs, ainsi qu’une conception de niveau sublime, sont ses plus grands atouts. Amnesia Rebirth pour 19,99 euros (20% de réduction, avant 24,99 euros) – Si vous voulez vivre la terreur authentique, le dernier opus de la saga Amnesia fera battre votre cœur intensément pendant des heures.

En savoir plus sur: Steam et Deals.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');