2020 est une année triste et compliquée pour des raisons évidentes, mais il y a des secteurs qui lèvent la tête comme jamais auparavant, et celui de la jeux vidéo sur mobile C’est l’un d’entre eux.

La seconde moitié de cette année fatidique nous laisse près d’un grand titre par mois, de Among Us et son ascension surprenante, à la suite de propositions de la Chine dont le dernier représentant est Genshin Impact.

Pour se faire une idée, selon les données de Sensor Tower, le deuxième trimestre de cette année a établi un record pour les téléchargements de jeux vidéo mobiles et les revenus.

En chiffres, les téléchargements sont passés à 15 000 millions, soit plus de 45% de plus que l’an dernier à la même époque, tandis que le chiffre d’affaires a atteint 19,3 milliards de dollars, 27% de plus qu’en 2019.

Parmi nous, Genshin et l’honneur des rois

Il existe de nombreux noms propres à cette ascension. Parmi nous est peut-être le plus remarquable pour son caractère indépendant. Créé par le développeur InnerSloth composé de seulement trois personnes.

Son succès est difficile à comparer car il n’a le soutien d’aucun grand groupe derrière lui. En fait, après sa sortie en 2018, ce n’est qu’en août et septembre. de cette année où il a réussi à rassembler plus de 75% des 85 millions de téléchargements dont il dispose actuellement.

Son succès, cependant, a également ralenti une partie de ses plans. ** Fin septembre, InnerSloth a annoncé qu’il mettait fin à ses plans pour une suite à cette version en ligne ** du jeu “ tueur ” pour se concentrer sur la résolution de nombreux problèmes de sa version actuelle, basée sur un ancien code.

Le cas de Among Us comme on dit est très contraire à celui de Genshin Impact, une proposition de jeu de rôle ouvert avec de nombreux souvenirs – ou une inspiration directe – de Zelda: Breath of the Wild qui a signé le dernier grand disque de ce cours.

La rentabilité des jeux gratuits et des micropaiements

Développé par MiHoyo, un studio basé en Chine, il a généré 250 millions de dollars de revenus au cours de son premier mois de lancement.

Comment avez-vous fait? Suivant la formule critiquée et établie des micropaiements si courante maintenant dans le secteur. Plus précisément, Genshin Impact est basé sur le modèle “ gacha ” -conjonction du nom des machines qui donnent un cadeau en échange d’un euro-, accordant au moyen d’ajouts de paiement et de raccourcis qui peuvent aider à élever le niveau de nos personnages et accéder à de nouveaux mondes. Le système freemium porté à l’excellence par les jeux vidéo.

Un cas similaire est celui de Honor of King, le jeu accusé d’être un “plagiat” de LOL sur mobile et qui a été le titre qui a collecté le plus en octobre, avec 240 millions, ou de la version bien connue de PUBG pour smartphone et, bien sûr, Pokémon GO, qui à ce stade de l’année a dépassé les 1000 millions de revenus, le chiffre le plus élevé de son histoire en un an, dépassant même les près de 900 millions qu’elle a atteints en 2016 avec son lancement presque hystérique.

Ces chiffres millionnaires contrastent avec la différence de monétisation entre les grands développeurs et les petits. Par exemple, lorsque Among Us a atteint 85 millions de téléchargements, on a estimé qu’il n’avait effectué que 3 millions de dollars de paiements. Pour mettre les choses en perspective, Genshin Impact avec ses 6 premiers millions de téléchargements avait déjà atteint 60 millions de dollars.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir à nouveau les jeux vidéo qui ont collecté le plus au cours du deuxième trimestre de l’année selon SensorTower. Les données sont basées uniquement sur l’AppStore et Google Play. Là, il semble toujours Fortnite d’Epic Games, verrouillé avec les magasins d’applications pendant quelques mois pour ses politiques de paiement.

La domination silencieuse de Tencent

Derrière toutes ces big data se cache un géant, Tencent, le grand holding chinois de télécommunications et propriétaire de WeChat.

Son sont directement ou via ses filiales plusieurs des jeux les plus téléchargés de ce 2020. On parle de PUBG, Honor of Kings ou Fortnite, puisque Tencent détient également 40% du développeur.

Il y a aussi le cas curieux que Tencent possède également Riot, le développeur de League of Legends et le moteur d’une bonne partie de l’eSport, et Honor of Kings, deux jeux assez similaires mais chacun axé sur un mode de jeu ( bureau et mobile).

