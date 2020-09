Au 21e siècle, le jeu a beaucoup changé.

Elle était auparavant considérée comme une activité à prédominance masculine, appréciée principalement par les 18-30 ans. Plus récemment, les choses ont changé avec Nintendo ouvrant le secteur à des données démographiques différentes avec la Wii et la DS.

Les smartphones ont également joué un rôle important à cet égard, permettant la création de la niche du jeu occasionnel.

Depuis la crise financière de 2008-09, l’industrie mondiale du jeu vidéo a connu une croissance continue de ses revenus, passant de 60 milliards de dollars en 2009 à 108,9 milliards de dollars en 2017. En 2019, ce chiffre était estimé à environ 200 milliards de dollars.

La croissance du jeu au cours des deux dernières années peut être principalement attribuée aux titres mobiles. La demande pour ceux-ci a augmenté de 150% en 2019, les revenus de ces jeux atteignant à eux seuls 100 milliards de dollars.

Avec une croissance aussi forte, 2020 peut-elle continuer la tendance pour en faire l’année la plus rentable pour le jeu à ce jour?

Jeux sur console

Jusqu’en 2017, les jeux sur console et PC représentaient la plus grande proportion de l’industrie du jeu. Depuis 2018, il est dépassé par le mobile.

Cela ne signifie pas que les consoles ne sont pas encore un facteur important sur les performances de l’industrie. Ils représentent toujours environ un quart de tous les revenus des jeux, et 2020 pourrait le voir augmenter.

Dans les mois à venir, Microsoft et Sony lanceront leur prochaine génération de consoles: la Xbox Series X et la PlayStation 5. Cela verra la traditionnelle ruée vers Noël et les fans se démener pour mettre la main sur le dernier appareil.

D’ici la fin du premier trimestre 2021, Sony s’attend à avoir vendu 6 millions de consoles PlayStation 5, tandis que Microsoft devrait vendre environ 3 millions d’unités de sa nouvelle machine de jeu. Cela générera environ 5 milliards de dollars de revenus pour les deux sociétés, et cela avant que tous les périphériques, abonnements et jeux ne soient vendus.

Jeux mobiles

Le jeu mobile est le moteur de l’industrie du jeu en pleine croissance. Le format free-to-play a été à l’origine d’une grande partie de cette croissance, avec près de 85% de tous les joueurs déclarant télécharger de nouveaux jeux gratuits chaque année.

Pendant ce temps, seulement la moitié des joueurs mobiles sont prêts à payer pour télécharger un nouveau titre, ce qui montre que le free-to-play est la clé pour acquérir de nouveaux clients. Cela peut être vu dans le fait que les téléchargements de jeux gratuits hyper-occasionnels ont augmenté de 150% en 2019. D’autres jeux gratuits, comme Call of Duty et Fortnite, ont également obtenu des performances exceptionnelles.

Après son lancement en octobre 2019, Call of Duty: Mobile a battu des records en recevant plus de 100 millions de téléchargements au cours de sa première semaine.

Cette énorme demande n’a cependant continué qu’en 2020. Au deuxième trimestre de 2020, Call of Duty: Mobile a enregistré des ventes et des téléchargements records dans le jeu. Le jeu mobile dans son ensemble a également augmenté en 2020, augmentant de 17% au cours des premiers mois de l’année. Les jeux occasionnels ont connu une croissance encore plus forte, les téléchargements ayant augmenté de 30% en 2020.

Jeux de casino en ligne

Comme pour les autres types de jeux, les casinos en ligne continuent de gagner en popularité dans le monde entier. Dans le New Jersey, les marques iGaming ont égalé leur chiffre d’affaires mensuel record de tous les temps en juin, générant 85 millions de dollars grâce aux clients jouant à la vaste sélection de jeux de casino en ligne disponibles dans l’État. Le marché nord-américain connaît la croissance la plus rapide au monde, bien qu’une grande partie des États-Unis n’autorise toujours pas les paris en ligne.

En Europe, la plupart des marchés sont restés stables tout au long de 2020, au-dessus des chiffres records en 2019. De plus en plus de gens choisissent de jouer à des jeux comme les machines à sous, la roulette et le blackjack en ligne sur les casinos physiques et les magasins de paris. Ceci est plus visible au Royaume-Uni, où les casinos en ligne se développent tandis que les magasins de paris, qui hébergent souvent des machines à sous vidéo, ferment.

Esports

L’esport a deux effets sur la croissance de l’industrie du jeu. Le premier est qu’il s’agit d’un excellent outil de marketing pour les jeux vidéo, qui permet d’attirer de nouveaux joueurs après l’avoir vu en action. C’est pourquoi des entreprises comme Activision Blizzard et Tencent investissent massivement dans les jeux compétitifs.

Deuxièmement, il fournit des revenus à lui seul. En 2019, l’esport a généré plus d’un milliard de dollars de revenus pour la première fois. Alors que de plus en plus de sponsors cherchent à associer leurs marques à ces événements populaires, les revenus devraient augmenter.

Alors que 2019 a été un acte difficile à suivre, 2020 pourrait être encore plus rentable car de plus en plus de gens jouent à des jeux et dépensent plus d’argent pour le faire. L’industrie ne semble pas ralentir de si tôt.

Images via: Unsplash