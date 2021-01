Resident Evil 7 est l’un des jeux les plus terrifiants de ces dernières années. Le dernier épisode de la saga Capcom est arrivé il y a quelque temps, 2017 spécifiquement, pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Malgré le temps qui s’est écoulé, les utilisateurs ont mis au jour l’un des œufs de Pâques les plus étranges trouvés à ce jour.

2020 a été une année terrible à bien des égards, avec comme vous l’imaginez peut-être la crise sanitaire qui a dévasté la planète entière. Mais, Et si Resident Evil 7 nous avait déjà prévenu d’une certaine manière? C’est exactement ce qu’a trouvé un utilisateur de Twitter qui a partagé la révélation, provoquant une terrible stupeur sur le réseau social.

Comme on peut le voir sur l’image, sur l’une des étagères de jeux vidéo, nous trouvons plusieurs livres. L’un d’eux, par hasard, Il est intitulé 2020. Lettres grises sur fond noir. Nous ne savons pas si cela fait référence à une sorte de mauvais augure ou simplement à une coïncidence, mais il ne fait aucun doute que l’année dernière a été l’une de celles que nous n’oublierons jamais.

2020 a été une année importante pour la saga car en plus du lancement de Resident Evil 3 Remake, Capcom a annoncé Resident Evil 8. Le lancement du jeu est prévu en 2021, récupérant le style du septième opus mais pariant cette fois sur un cadre rural dans lequel fantômes, loups-garous et autres créatures terrifiantes nous traqueront.