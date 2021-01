25 ans plus tard, ils découvrent un combattant caché de Street Fighter Alpha 2 et vous pouvez donc l'obtenir

Un programmeur a découvert que le patron Shin Akuma peut être contrôlé dans la version Super Nintendo.

Fans de jeux de combat et jeux rétro avoir une nouvelle raison de revenir à l’un des jeux vidéo classiques de Capcom. Le jeu Street fighter alpha 2 est sorti en 1996 et la version Super Nintendo gardé un secret qu’un programmeur a découvert 25 ans plus tard. Et quelle est la nouveauté? Ça peut contrôle au boss secret Shin Akuma et ce n’était pas connu jusqu’à présent.

Quelque chose qui nous a amusés il y a de nombreuses années essayait introduire des trucs pour déverrouiller certaines fonctionnalités secrètes, quelque chose qui est perdue Actuellement. Eh bien, le programmeur Gizaha, en tant que compte EventHubs.com, a compris comment déverrouiller Shin Akuma sur cette version de Super Nintendo lors de la rétro-ingénierie. La vérité et la vérité est que ce n’est pas difficile à obtenir, mais la méthode n’était pas connue.

Comment pouvons-nous l’obtenir? Eh bien, tu dois battre le mode Arcade et obtenez un nouveau record. Lors de l’enregistrement de cette partition, vous devez écrire les initiales “KAJ”. Après cela, nous revenons à l’écran titre. Alors nous avons besoin une autre commande, car le deuxième joueur doit maintenir les touches L, X, Y et Démarrer sur l’écran d’accueil pendant que le premier joueur navigue et sélectionne Versus.

À l’écran de sélection des personnages, l’un ou l’autre des joueurs Tu peux choisir à Shin Akuma en appuyant simplement sur Start. Que pensez-vous de la nouvelle découverte? Si vous faites partie des chanceux qui peuvent l’essayer, faites-le et vous pourrez en profiter “Nouveau contenu”. Ce jeu, d’ailleurs, est inclus dans la collection 30e anniversaire de Street Fighter qui est sorti en 2018 pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et vous pouvez vous rappeler notre analyse.

