C’est un fait que Gameboy C’est l’une des consoles les plus appréciées de l’histoire. L’ordinateur portable a été une véritable révolution pour les années 90. On pouvait y apprécier des sagas aussi connues LA légende de Zelda ou Super mario, mais aussi la naissance d’autres qui marqueront un avant et un après dans l’industrie, tel fut le cas de Pokémon.

Bien qu’il soit vrai qu’au fil des ans, la console a évolué dans différentes versions telles que Game Boy Couleur ou encore des adaptations plus puissantes avec Game Boy Advance, le modèle original reste aujourd’hui le plus aimé de la grande majorité des joueurs. En plus d’être une console très appréciéeCe sont surtout ses périphériques qui ont le plus grand potentiel pour servir d’objet de collection en raison de leur rareté.

De tous, peut-être le plus étrange et unique est Workboy, un complément pour l’ordinateur portable qui cela faisait de la console presque un ordinateur. L’historien du jeu vidéo Liam Robertson a été en charge de mettre en lumière cet appareil qui, connecté à la Game Boy, servait de clavier pour la console.

C’est un petit clavier qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour taper. La cartouche, quant à elle, est responsable de transformer la console en PDA. Ces types d’appareils peuvent ne pas être très courants aujourd’hui, surtout si l’on prend en compte l’utilité des téléphones mobiles, mais dans les années 90, les PDA étaient l’un des périphériques les plus en vogue.

WorkBoy a été annoncé au monde en 1992, mais finalement jamais fait pour les magasins. À ce moment précis, le périphérique en faisait une rareté à la portée de très peu. Robertson, notre protagoniste, n’a pu contacter ni plus ni moins que Frank Ballouz, l’un des hommes qui a géré la production de WorkBoy.

Ballouz a conservé le seul prototype WorkBoy, mais pourquoi le produit n’a-t-il jamais atteint les magasins? Le fait que GameBoy ait vu son prix baisser, a rendu le périphérique disponible au public à un coût beaucoup plus élevé que la console elle-même.

Parmi les fonctionnalités de WorkBoy, nous trouvons la possibilité de consulter le carnet d’adresses, la calculatrice, le convertisseur de mesure ou une horloge mondiale, entre autres. Des options qui aujourd’hui n’auraient guère de sens dans une console, mais qui auraient été assez productives à une époque où les mobiles étaient une chose du futur.