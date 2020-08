La société de jeux 2K a soutenu les équipes de la NBA qui ont refusé de participer à leurs matchs éliminatoires hier pour protester contre le tir de Jacob Blake.

Dans une déclaration à GameSpot, 2K a déclaré qu’il était du côté des joueurs de la NBA et de la WNBA qui mènent une attaque sauvage. Jacob Blake a été abattu sept fois dans le dos par la police à Kenosha, Wisconsin. Les Milwaukee Bucks ont refusé de disputer leur cinquième match de la série éliminatoire contre Orlando Magic, tandis que deux autres matchs entre Oklahoma City Thunder et Houston Rockets, et Portland Trailer Blazers et LA Lakers ont été reportés.

«Chez 2K, nous sommes contre l’injustice raciale et la violence continue contre la communauté noire», a déclaré la société.

« NBA 2K a une communauté forte. Nous avons été encouragés de voir notre communauté utiliser 2K comme un lieu pour se rassembler et honorer les mouvements à leur manière. »

« Il est impératif que les gens aient des endroits et des moyens de partager leur voix pendant ces périodes, et notre objectif est de continuer à faire du 2K un endroit où nos joueurs se sentent à l’aise pour s’exprimer », poursuit le communiqué. « En ce qui concerne la NBA et la WNBA, nous soutenons fermement les joueurs et les ligues utilisant leur plateforme pour manifester contre le tir de Jacob Blake. »

La mort de Blake aux mains de la police a attiré une fois de plus l’attention sur le mouvement Black Lives Matter contre l’injustice raciale. Des manifestations ont lieu aux États-Unis depuis la mort de George Floyd à la fin du mois de mai.











window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71470/2k-sports-backs-nba-protest-following-jacob-blake-shooting/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));