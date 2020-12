Microsoft recherche de nouveaux utilisateurs pour le service d’abonnement juste à temps pour Noël.

Nous entrons dans la dernière ligne droite de l’année, le Noël et avec elle les vacances pour de nombreux joueurs, le moment idéal pour profiter de notre Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S, ainsi que du PC, et découvrir certaines des meilleures versions de ces derniers mois et années hébergées dans Xbox Game Pass Ultimate , un service de jeu à la carte auquel on peut souscrire pendant trois mois en ne payant qu’un euro.

La promotion, soulignons-nous, vise particulièrement à attirer de nouveaux utilisateurs et sera valable jusqu’au 25 janvier 2021. Pendant ce temps, les joueurs qui n’ont pas encore franchi le pas vers la plateforme Microsoft pourront obtenir pour 1,00 euro un bonus trimestriel qui coûte généralement 38,99 euros en magasin. Son acquisition donne accès à une bibliothèque avec des centaines de titres en renouvellement constant, ainsi qu’à toutes les options de plaisir multijoueur qu’offre Xbox Live Gold.

3 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro (pour les nouveaux utilisateurs)

Si le prix n’est pas encore une raison suffisante pour franchir le pas, il se peut que certains des titres de son catalogue soient, avec des productions aussi acclamées que Dragon Quest XI, Control ou DOOM Eternal récemment sorti dans le service ce mois-ci. De plus, toutes les versions exclusives de Xbox Game Studios sont disponibles en téléchargement. Dans 3DJuegos, par contre, nous publions aujourd’hui un spécial avec trois jeux que vous ne connaissiez peut-être pas et que vous devriez jouer maintenant qu’ils sont sortis sur Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass est l’un des gros pari de Microsoft dans les jeux vidéo pour les prochaines années, étant disponible à la fois sur PC et consoles mais aussi sur téléphones mobiles, où vous pourrez profiter de diverses propositions grâce à xCloud.

En savoir plus sur: Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate et Deals.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');