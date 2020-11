EA Sports indique qu’ils sont au milieu d’un problème entre les représentants des footballeurs et la FIFPro.

Zlatan IbrahimovicÀ 39 ans, il a lancé une révolution contre la saga FIFA d’EA Sports. Le footballeur suédois s’est plaint il y a quelques jours que son nom et son image apparaissaient dans les jeux vidéo de football de l’entreprise, la marque en profitant à ses frais et, apparemment, sans sa permission.

Gareth Bale a rejoint la cause, soutenant Ibrahimovic. Bientôt, d’EA Sports, ils sont arrivés à l’étape en s’assurant qu’ils avaient «tous les droits contractuels pour inclure l’apparence de tous les joueurs actuellement inclus dans le jeu vidéo». Mais la chose ne s’est pas arrêtée là. Maintenant, comme on le voit sur le portail britannique The Telegraph, jusqu’à 300 joueurs pourraient soutenir Ibrahimovic dans cette croisade.

Ceci est indiqué par les déclarations de Mino Raiola, l’un des représentants les plus connus et excentriques des footballeurs, qui indique que jusqu’à 300 joueurs soutiendront l’enquête initiée par Ibra, assurant que c’est “le début d’une révolution qui réécrira le système”. Raiola conclut en disant qu ‘”ils iront jusqu’à la fin contre la FIFA, la FIFPro et tous ceux qui vendent des droits qu’ils n’ont pas. “

Les footballeurs sont sur le chemin de la guerre et EA Sports affirme qu’il s’agit d’un combat entre représentants et FIFProLe représentant d’Ibrahimovic et d’autres footballeurs est allé plus loin, indiquant que les droits individuels des joueurs n’appartiennent à personne d’autre que «les joueurs eux-mêmes». En outre, il menace EA Sports en disant que “s’ils veulent faire des affaires comme maintenant, ils nous irons en justice. FIFA et FifPro Ils bénéficient des droits qu’EA Sports a heureusement achetés, mais ils vendent des droits qu’ils n’ont pas, dit Raiola.

D’autre part, d’EA Sports, ils ont répondu à Ibrahimovic et Raiola dans des déclarations exclusives accordées à Forbes. L’entreprise, responsable de la saga FIFA, déclare que “ce n’est pas notre combat. Il ne s’agit pas d’EA Sports ou de jeux vidéo, de joueurs ou de fans. C’est une bataille entre les agents de footballeurs et le FIFpro“.

En attendant de voir ce qui se passe avec cette bataille inattendue, FIFA 21 fait ses débuts dans la nouvelle génération suivante 4 décembre avec sa version pour PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez connaître les nouveautés qui figureront dans ce rapport complet.

