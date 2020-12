Le profil LinkedIn d’un développeur avait déclenché des rumeurs sur sa possible annulation.

Il n’y a pas de mois sans sa rumeur sur le développement de Halo Infinite, et son déni ultérieur par 343 Industries. A cette occasion, le profil LinkedIn d’un employé de l’étude avait déclenché des rumeurs sur une éventuelle annulation de Version Xbox One Ce jeu, dont nous nous souvenons, devait initialement être publié en novembre de cette année avec la première de la Xbox Series X. Bien sûr, et compte tenu du manque de fiabilité des informations, dans 3D Games on n’a pas fait écho à la rumeur.

Et voir la réponse courte donnant 343 Industries à cette histoire, il semble que le studio en ait assez de ces rumeurs. Sur Twitter (via WCCFTech), un fan de la série demande John Junyszek si la version Xbox One du jeu doit être annulée, auquel le directeur de la communauté Halo répondez simplement “non”, avant de continuer en plaisantant: “Je vous en prie, laissez-moi profiter des vacances.”

Ce n’est pas la première fois qu’une personne de 343 Industries nie publiquement les rumeurs entourant la Développement Halo Infinite. En août de cette année, Junyszek a déjà dû nier que le jeu avait été retardé jusqu’en 2022 et, encore une fois, qu’il l’avait fait sans Xbox One. Brian Jarrad a fait de même après plusieurs annonces sur le jeu, niant que le studio avait déjà spécifié une nouvelle date de sortie pour Halo Infinite.

Et ce mois-ci, Jarrad est à nouveau sorti sur les réseaux pour démentir les rumeurs sur l’inclusion d’un mode bataille royale dans le jeu, avec un ennui clair dans ses mots. Pour le moment, ce qui est confirmé par l’étude est que Halo Infinite arrivera à l’automne 2021, avec des versions pour Xbox One, Xbox Series et PC. Et il le fera après avoir donné à Craig un relooking majeur, malgré le fait que la Brute de la démo de juillet soit déjà devenue une icône au sein de l’équipe Xbox.

En savoir plus: Halo Infinite, Xbox One, 343 Industries et Rumours.

