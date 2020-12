Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Halo: The Master Chief Collection comprend des versions retouchées de la plupart des tranches Halo. Beaucoup se sont demandé si ce jeu pouvait évoluer encore plus et présenter d’autres options, comme il pourrait être coopératif pour 4 joueurs en tranches qui ne l’ont pas. C’est quelque chose auquel 343 Industries a également réfléchi, mais qui a décidé contre vous.

Dans un article de blog, 343 Industries a répondu à plusieurs questions de fans. L’un d’eux est s’il est possible d’ajouter une coopération à 4 joueurs aux campagnes Halo: Combat Evolved et Halo 2.

Compte tenu de cela, 343 Industries a souligné que c’est une idée qu’il «aime»; cependant, l’idée n’est pas une priorité. C’est parce qu’ils préfèrent consacrer du temps de développement à d’autres choses plus importantes, telles que la mise à jour du code de la coopérative ou le «retour du contenu perdu» vers des versions plus anciennes.

343 Industries fait confiance à la communauté

Répondant à la même question, 343 Industries a avoué espérer que la communauté rendra cette option disponible sur PC. Ceci grâce à la magie des mods.

En fait, l’étude a souligné qu’elle espère que la communauté des moddeurs sera celle qui maintiendra le jeu en vie une fois son support officiel terminé. Il est donc clair qu’ils font confiance au talent et à la passion de leurs fans.

Et vous, qu’en pensez-vous? Voulez-vous jouer à Halo avec une coopération à 4 joueurs? Dites le nous dans les commentaires.

Halo: The Master Chief Collection est maintenant disponible pour Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette collection FPS en cliquant ici.