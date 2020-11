L’étude promet d’être plus communicative dans les mois à venir.

Microsoft la nouvelle génération a démarré fortement. La Xbox Series X et la Xbox Series S ont pris un départ fantastique, devenant le plus grand lancement de la marque Xbox existant. Dans les plans des Américains, c’était que la console Il sera lancé sur le marché avec Halo Infinite, le nouvel épisode de la saga, mais comme vous le savez, le jeu a été reporté à 2021 pour améliorer sa qualité.

En raison des circonstances qui ont suivi notre changement de date, nous sommes restés silencieux plus longtemps que nous ne le souhaiterions 343 IndustriesCertains fans ont exprimé leur mécontentement et inquiétude en raison du manque d’informations spécifiques sur le titre et 343 Industries en est conscient, au point qu’il a signalé, dans un nouveau billet sur son blog, qu’il envisage d’être plus communicatif dans les prochains mois. L’engagement d’étude existe, selon le community manager, John Junyszek.

“Nous voyons que vous, notre communauté, tu as beaucoup de questions et vous avez hâte de plus d’informations. Nous le savons. Nous vous écoutons. Nous comprenons“A commenté Junyszek.” Nous sommes impatients d’entrer dans les détails de la riche histoire et des personnages de la campagne Halo Infinite. […]. Cela soulève la question: “Quand allez-vous montrer tout cela?” Le mieux que nous puissions dire pour le moment est ‘Quand tu es prêt’», a expliqué le Community Manager.

343 Industries a indiqué que le retard à partir de la date de sortie a signifié un frappe pour toute sa planification et a reconnu que le silence a été allongé plus que nécessaire: “Nous savons que vous êtes tous très impatients de savoir ce qui se passe avec Infinite et en raison de nombreuses circonstances à la suite de notre changement de date, nous avons été calme plus longtemps dont nous aimerions “.

Donc le studio veut ça sois différent à l’avenir: «Nous travaillons avec l’équipe pour fournir une mise à jour fin d’année et planifie beaucoup plus communicatif dans les mois à venir. “Junyszek a indiqué que la prochaine mise à jour de la communauté sera le 17 décembre, donc il y a peut-être des nouvelles ce jour-là, puisque nous avons officiellement su que le jeu ne ferait pas une apparition aux Game Awards 2020.

