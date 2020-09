Nous célébrons, et c’est ça Mario fête ses 35 ans. Le plombier charismatique et attachant est avec nous depuis 1985 pour sauter et sauver la princesse Peach, mais a-t-il toujours été comme ça? Combien de métiers connaissons-nous sur le personnage mythique créé par Shigeru Miyamoto? Rejoignez-nous pour en savoir un peu plus sur le héros moustachu qui nous a fait vivre tant d’aventures chez Nintendo.

Un père prolifique

Pour connaître un peu plus Mario, il faut rencontrer son créateur, Shigeru Miyamoto. Il y a quelque temps, nous avons dédié un article dans la section Parler de … à ce créateur de rêves prolifique et ingénieux, où nous montrions un peu ses origines et le grand nombre de créations qu’il porte derrière son dos. Et ce n’est pas seulement Mario qui vit Miyamoto, puisque au cours de sa carrière dans la société japonaise, il a créé un grand nombre de personnages emblématiques de l’univers Nintendo, de sa première créature, Donkey Kong, au Pikmin, en passant par tous les membres du Royaume. Champignon ou Hyrule.

Comme vous pouvez le voir, Miyamoto a été une source inépuisable de personnages pour Nintendo, même si sans aucun doute, le plus important et le plus lié à la société de Kyoto est sans aucun doute Mario, car ils sont liés de 1985 à nos jours. Mais Mario a-t-il vraiment 35 ans ou nous trompe-t-il pour paraître plus jeune? C’est une discussion éternelle par de nombreux connaisseurs de l’histoire du héros de Nintendo, depuis S’il est vrai que c’était en 1985 lorsque Super Mario Bros.est sorti, il avait déjà fait une apparition 4 ans auparavant dans l’arcade de Donkey Kong., bien que sous le nom de Jumpman, il y a donc des gens qui comptent l’âge du plombier Nintendo à partir de cette première apparition. De quel côté prenez-vous?

Juste un plombier?

Notamment En 35 ans depuis la sortie du jeu emblématique NES, il ne s’est pas seulement consacré à être plombier, car pendant toutes ces années, il a exercé un grand nombre de métiers totalement indépendants des pipelines. Son premier métier connu fut celui d’un charpentier, où il devait sauver Pauline des griffes de Donkey Kong, bien que deux ans plus tard les rôles aient été inversés, à cette occasion étant le méchant (oui, vous avez bien lu, le méchant), en Donkey Kong Jr. où le fils du célèbre gorille a dû sauver son père des griffes de Mario. Après cela, il était plombier et maçon, dans un jeu presque inconnu de beaucoup appelé Wrecking Crew, où un personnage est apparu pour la première fois qui pourrait être à l’origine de Wario, l’un des méchants / alliés du plombier moustachu.

Plus tard, d’autres métiers plus connus en tant que pilote de kart, joueur de tennis, golfeur, médecin, arbitre de boxe (dans Punch-Out!), basketteur et footballeur, peintre, archéologue ou même athlète olympique entre autres. Il faisait également partie de la liste initiale des combattants de Super Smash Bros., étant l’un des protagonistes incontestés à ce jour. Comme vous pouvez le voir, le personnage phare de Nintendo s’est diversifié pour effectuer plus d’activités en dehors de la plomberie.

Mario, passe du pixel à la 3D

Dire que les jeux Mario ont été une avancée dans le monde des jeux vidéo ne serait pas mentir, même si ce ne serait pas non plus une vérité absolue, car bien qu’il soit vrai que chaque nouveau titre de plombier a apporté une excellente nouvelle aux jeux vidéo plates-formes, il est également vrai qu’il y a eu d’autres titres qui ont complété certaines des améliorations introduites par Nintendo. Même ainsi, déjà dans le premier Super Mario Bros., il a réussi à amener le mouvement de défilement latéral de manière fluide, car jusqu’à ce moment, tous les jeux à défilement latéral se déplaçaient sur des écrans fixes, cette avancée a rendu les jeux plus simples et pouvait voir les ennemis à une distance sûre.

Voir également

Même si ce n’est qu’avec Super Mario 64 qu’il a apporté une percée qui a révolutionné le monde des jeux vidéo, puisque jusque-là, les quelques jeux de plates-formes 3D qui existaient avaient un contrôle très rudimentaire et même imprécis. C’est avec la sortie de la Nintendo 64 que cela a changé, ouvrant la voie à un contrôle 3D parfait, non seulement des plates-formes, mais aussi de nombreux autres genres qui sont apparus beaucoup plus tard.

Comme vous pouvez le voir, Mario est un personnage qui a beaucoup contribué aux jeux vidéo, de l’offre d’une icône reconnaissable même pour les profanes aux loisirs numériques, en passant par son grain de sable pour améliorer l’expérience de tous ces joueurs qui aiment toutes sortes de jeux vidéo. sur n’importe quelle plateforme. Et nous n’avons fait qu’effleurer la surface de tout ce que le plombier moustachu et ses nombreux jeux nous ont offert, nous sommes convaincus qu’il célébrera encore de nombreuses années et continuera à innover pour nous offrir des améliorations dans le futur. Nous ne pouvons que souhaiter à Mario un joyeux anniversaire.

en relation