Rappelez-vous le FPS de 1997 Hexen II? Eh bien, voici son successeur spirituel, GRAVEN – à venir sur Switch l’année prochaine.

Le jeu a été créé ce week-end à Realms Deep 2020 – le week-end numérique de 3D Realms célébrant tout FPS. Il combine le gameplay dark-fantasy de la série Hexen avec l’action-aventure.

Vous assumerez le rôle d’un prêtre en disgrâce dans un monde médiéval où toutes sortes de monstruosités errent librement, alors que vous extirperez les hérétiques corrompant la fraternité et aiderez les roturiers à surmonter leurs malheurs.

Il existe plus de 30 armes et sorts évolutifs, trois vastes régions ouvertes et vous pouvez même faire équipe avec un ami en coopération sur écran partagé ou former un groupe de quatre en ligne.

Voici le communiqué de presse complet avec une bande-annonce:

GRAVEN plonge dans un monde médiéval horrible de divinités et de monstruosités en tant que prêtre déshonoré de l’ordre orthogonal. Lorsqu’un membre hérétique de l’Ordre sacrifie la fille adoptive du prêtre, le prêtre riposte de manière mortelle dans un accès de juste fureur. Jugé et reconnu coupable par ses frères et désormais exilé sur les sables ardents, il ferme les yeux pour une dernière prière, pour la paix. Le Créateur lui parle directement: « Vous devrez gagner votre paix. »

Écoutez le Créateur en traquant les sectes hérétiques impures responsables de conjurer les fléaux et de tordre l’ordre naturel des saisons. Alliant action, exploration et résolution d’énigmes, GRAVEN s’inspire des jeux de tir classiques, des sims immersifs et des RPG d’action. Voyagez à travers trois régions vastes et ouvertes et parcourez les terres pour éliminer le mal.

Observez attentivement un monde réactif pour trouver le chemin: avec un journal, le joueur conduit l’exploration au lieu de suivre des waypoints. Écoutez les malheurs des citadins et tuez les monstres responsables de leur tourment. Bannissez plus de trente ennemis distincts des fous tourmentés pour submerger les bêtes avec de puissantes sorcelleries telles que des éclairs sauvages et des rayons de flammes brûlants. Résolvez des énigmes environnementales avec ces mêmes pouvoirs, en modifiant le monde avec des sorts.

Utilisez des armes conventionnelles destructrices, y compris des bâtons magiques et des arbalètes montées au poignet. Trouvez de l’or caché pour améliorer les armes et les sorts chez les forgerons et les alchimistes. Revenez dans des zones précédemment pillées avec de nouvelles capacités pour découvrir des secrets et des zones entièrement nouvelles. Avec plus de 30 armes et sorts, GRAVEN encourage l’expérimentation. Jouez en solo, avec un ami en coopération sur écran partagé, ou même en groupe de quatre en ligne pour un chaos arcanique complet.

