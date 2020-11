Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts cette semaine comme un épisode qui cherche à revenir aux racines de Black Ops. Cela signifie non seulement nous emmener dans des opérations secrètes, mais aussi avoir un mode Zombies correspondant. Heureusement, ce n’est pas quelque chose qui a été pris à la légère, et c’est que Treyarch travaille pour en faire un mode épique.

Récemment, LEVEL UP a eu l’occasion d’assister à une conférence à distance au cours de laquelle des membres de Treyarch ont dévoilé certaines des nouveautés du mode zombie de Call of Duty: Black Ops Cold War. Bref, ils nous ont laissé le sentiment de vouloir créer une expérience qui se sent fraîche, mais qui respecte également les racines de la modalité.

Nous vous laissons plusieurs choses que nous avons apprises du mode zombies lors de notre rencontre:

Le système des avantages changera à nouveau

L’un des points les plus frappants est que les avantages les plus étonnants et les plus populaires de la franchise reviendront. De plus, cette fois, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez.

Comme vous vous en souvenez probablement, dans Call Of Duty Black Ops IIII, Treyarch a mis en place un plafond sur les avantages. Ceci dans le but d’avoir des jeux un peu plus équilibrés et intéressants. Malheureusement, l’objectif n’a pas été atteint, alors pour la guerre froide, ils ont décidé de changer les choses.

Ainsi, Call of Duty: Black Ops Cold War aura des avantages illimités. Cela dit, pour équilibrer les choses maintenant, son acquisition aura un coût qui va croissant. Avec cela, ils cherchent à fournir un niveau de stratégie plus élevé à la modalité.

Les zombies largueront de l’équipement et plus d’armes seront viables

Treyarch souhaite également que l’expérience Call of Duty: Black Ops Cold War soit celle qui vous fasse réfléchir à chaque mouvement. Autrement dit, il y a des événements qui vous obligent à prendre des décisions à des moments différents.

C’est pourquoi maintenant les zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War vont abandonner soudainement leur équipement. Ce qui est recherché avec cela, c’est que vous vivez des moments dans lesquels vous devez décider s’il vaut la peine de continuer à lutter contre une horde pour prendre une grenade qui pourrait vous servir plus tard ou si vous feriez mieux de courir pour sauver votre peau.

De plus, Treyarch voulait également ajouter de la variété en rendant toutes les armes viables. Cela vise à garantir que dans tous vos jeux, vous n’utilisez pas encore et encore les mêmes armes. Cela ajoute de la variété et de la fraîcheur à la modalité.

Une meilleure expérience de narration

Un autre point qui a retenu notre attention est que Treyarch veut que ce soit une meilleure expérience de narration. Avec cela, l’histoire des zombies sera plus révélée dans la guerre froide et ce sera un autre point qui vous gardera accro.

Le plus important à ce sujet est que désormais tous les audios et documents que vous trouvez dans votre jeu peuvent être consultés dans le menu Information. Grâce à cela, vous pouvez les revoir quand vous le souhaitez, en profiter en profondeur et savoir ce qui se passe dans leur monde.

Il est à noter que l’histoire des Zombies de Black Ops Cold War nous placera au milieu de 2 groupes: Omega Group (soviétique) et Requiem (États-Unis). Les deux enquêteront sur un accélérateur de particules nazi qui, apparemment, est responsable de l’apparition de zombies.

Une expérience multijoueur unifiée

Call of Duty: Black Ops Cold War veut être une expérience unifiée. Cela signifie que ses différents modes de jeu seront connectés, donc votre expérience multijoueur vous servira également en mode zombies.

Cela signifie que dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War, vous pouvez utiliser les opérateurs multijoueurs. Cela signifie également qu’à l’avenir, vous aurez plus de caractères que vous pourrez utiliser.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces nouvelles? Êtes-vous impatient de jouer au mode zombie de Call of Duty: Black Ops Cold War? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Black Ops Cold War arrive le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.