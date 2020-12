Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 09:22

Xbox a lancé la nouvelle génération, non pas avec une nouvelle console, mais avec deux. En plus de la Série X, la plateforme la plus puissante, nous avons également vu le lancement de la Série S, une version plus petite et plus accessible. Maintenant, Il a été révélé que plus de 40% des nouveaux utilisateurs de Xbox disposent de ce matériel blanc.

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune donnée spécifique relative au nombre de nouvelles Xbox vendues dans le monde, cela nous donne une idée de l’attractivité de la série S sur le marché. En plus de nous offrir l’expérience nouvelle génération à seulement 299 dollars, soit 8499 pesos, cette plateforme est conçue pour tirer le meilleur parti de Game Pass.

Cependant, il est important de considérer que la Xbox Series S ne nous offre que 512 Go de mémoire, ce qui est réduit à seulement 364 Go disponibles pour l’utilisateur. De la même forme, c’est une console entièrement numérique, donc nous n’avons pas de lecteur de disque. Enfin, la plateforme nous offre une résolution inférieure dans plusieurs jeux, du moins par rapport à la Série X.

Malgré ces inconvénients, le prix avantageux de la Xbox Series S s’est avéré assez attractif. De la même forme, il semble qu’il est plus facile de mettre cette console sur le marché aujourd’hui, tandis que la série X se vend constamment dans divers magasins.

Via: Xbox

