Le site Web PlayStation pointe vers d’autres fonctions telles que l’utilisation de la réponse haptique et de l’audio 3D.

Les fans de Resident Evil ont un voyage en ville réservé en 2021. Nous ne parlons pas de la ville de leurs grands-parents, mais de Resident Evil 8: Village, le nouvel opus de Capcom pour PC et consoles nouvelle génération. Ce matin, le site officiel de PlayStation 5 a mis à jour la liste du jeu avec de nouvelles informations sur ses performances et ses fonctions sur la nouvelle console Sony.

Ainsi, comme indiqué sur son site internet, on peut connaître la résolution d’image qu’elle proposera dans cette machine. Selon la liste, Resident Evil 8: Village offrira “des vues et des scénarios magnifiques mais terrifiants en 4K * avec lancer de rayons“, bien qu’une note ultérieure quelque peu ambiguë laisse entendre que ce sera 4K dynamique, et également compatible avec HDR. De plus, ils mentionnent que le jeu sera pratiquement pas de temps de chargement grâce au SSD PS5.

Bien entendu, Resident Evil 8 utilisera également de nouvelles fonctionnalités telles que déclencheurs adaptatifs et réponse haptique Télécommande DualSense, ainsi que le nouveau Son 3D Tempest de PS5 pour plonger dans le monde terrifiant de Capcom comme jamais auparavant. Ensuite, nous vous montrons la description proposée par le site PlayStation À propos des fonctionnalités de Resident Evil 8 sur PS5:

Graphiques impressionnants: Explorez les vues et les paramètres magnifiques mais terrifiants de Resident Evil Village en 4K * avec le lancer de rayons.Charge rapide: Reprenez instantanément là où vous vous étiez arrêté avec presque aucun temps de chargement grâce à la puissance du SSD ultra-rapide de la PS5.Déclencheurs adaptatifs: Ressentez le poids et le recul des déclencheurs du pistolet pour une expérience plus immersive.Retour haptique: Simulez la sensation de tirer avec une vraie arme à feu avec un retour haptique.Technologie audio 3D Tempest dans les écouteurs compatibles: Entourez-vous de la musique et des sons de l’horreur de survie soigneusement conçue dans Resident Evil Village. L’audio 3D améliore l’expérience en vous donnant l’impression que des sons étranges viennent de partout. * Un téléviseur ou un écran compatible 4K et HDR dynamique est requis.

Resident Evil 8: Village est prévu pour la sortie quelque part en 2021, à la fois sur PS5 et pour Xbox Series et PC. Une aventure d’horreur qui nous a offert une nouvelle bande-annonce en septembre, et dont notre collègue Adrián Suárez a longuement écrit avec cet article où il plonge dans Resident Evil 8 et ses possibilités narratives. Pour finir, et face au lancement de la console, nous vous laissons nos premières impressions sur PS5.

