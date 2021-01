Un test «Maiden» qui promet d’être un aperçu des technologies que Capcom utilisera dans la nouvelle génération.

Quelle surprise hier soir! Alors que Capcom avait promis des nouvelles sur Resident Evil 8 – appelé Resident Evil Village – ce que peu de gens s’attendaient à ce que ces nouvelles incluent une démo gratuite du jeu disponible aujourd’hui. Disponible, mais avec des nuances, bien sûr. Et est-ce que la démo ‘Maiden’ du jeu est exclusive à PlayStation 5, et offre aux joueurs la possibilité de explore ce château qui régit la ville, scène de l’aventure, mais avec un autre personnage, et dans un autre moment éphémère inconscient du cours du jeu principal.

Ni courte ni paresseuse, la chaîne El Analista de Bits a déjà réalisé une analyse technique en vidéo du Démo Resident Evil 8 Maiden. Un test axé avant tout sur la fréquence d’images et la cohérence de cette collation jouable. Selon cette chaîne, la démo PS5 fonctionne à 4K natif, avec une fréquence d’images de 60 images par seconde “stable la plupart du temps”. Avec cela, il signifie que la démo a des gouttes spécifiques jusqu’à 50 FPS lorsque les ennemis apparaissent à l’écran. Il mentionne également, bien que de manière moins directe, que les textures semblent avoir “subi une certaine réduction de la résolution” par rapport à la bande-annonce de la nuit dernière.

La démo ‘Maiden’, au-delà d’aiguiser l’appétit des joueurs, fonctionne comme un premier contact avec la saga Resident Evil sur la nouvelle génération de consoles. Via le blog PlayStation, Capcom parle de tirer le meilleur parti de la technologie que l’on verra aussi dans RE Village, pour donner vie à des environnements aussi terrifiants qu’attrayants, avec beaucoup de détails: “Avec Maiden, ou plutôt avec Resident Evil Village, nous voulions créer un jeu avec graphismes attrayants, haute vitesse de frames et de temps de chargement réduits qui ne sortiront pas le joueur de l’expérience immersive du jeu », commente le producteur Peter Fabiano.

“La technologie que nous avons mentionnée lors de l’événement a aidé le réalisateur à faire de votre idée une réalité de la façon dont le jeu doit être joué et du directeur artistique de matérialiser l’aspect du jeu », ajoute le producteur de Capcom.« Tout cela se reflétera, Même le plus petit détail, dans les environnements, objets et modèles de personnages du jeu complet et de la démo. “

La date de sortie de Resident Evil 8 Village est le 7 mai

L’autre grosse surprise qu’il nous a donnée Événement Resident Evil 8 la nuit dernière a été l’annonce de sa date de sortie. Capcom’s Adventure sera présenté en première sur 7 mai, non seulement sur les plates-formes confirmées comme PC, et nouvelle génération comme PS5 et Xbox Series X | S, mais aussi sur les consoles précédentes, PS4 et Xbox One. Avec lui, la saga recevra également une expérience multijoueur gratuite.

Nous parlons de Resident Evil RE: Verse, une modalité indépendante qui agira comme compagnon de Resident Evil 8, et sera disponible en tant que un téléchargement gratuit séparé pour les acheteurs de jeux. Dans celui-ci, les joueurs seront confrontés à des dangers, aux commandes de personnages bien connus et en voyage paramètres emblématiques de toute la saga. Il reste encore quelques mois avant la sortie de ces propositions, mais dans cette bande-annonce de Resident Evil 8 Village, nous passons en revue tous les nouveaux détails de son premier gameplay.

